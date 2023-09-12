حارة مراغة.. نضال من أجل البقاء في وجه سياسات التهويد

القدس المحتلة - غزة/ هدى الدلو:

ما إن يسدل الليل ستاره تتصاعد إجراءات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بحق أهالي حارة مراغة في القدس المحتلة، الذين يبدأون يومهم وينهونه بتوتر وقلق.

الشاب محمد أبو تايه يحاول تلخيص واقع الأهالي، بالقول إنهم دائمًا ما يجدون أنفسهم محاصرين، إما بقنابل الغاز التي يطلقها الجيش ويتعرضون لها بشكل متكرر، وإما بوجود أفراد عائلاتهم في سجون الاحتلال.

وحارة مراغة جزء من الحارة الوسطى في بلدة سلوان التي تحد المسجد الأقصى المبارك من الجهة الجنوبية، والتي يواجه سكانها اعتداءات مستمرة على الممتلكات ومنع للبناء والترميم، وإخطارات بالهدم، وعرقلة تنقلهم عبر محاور الطرق الرئيسة.

يقول أبو تايه لصحيفة "فلسطين": "يعاني سكان مراغة من كل أشكال العنصرية والهمجية للمستوطنين وقوات الاحتلال، منها افتعال المشاكل واستفزاز أهل الحارة من خلال إغلاق الطرق أو نصب حواجز، وإلقاء قنابل الغاز المسيلة للدموع يوميًّا، واعتقال الأطفال والاعتداء على سكان الحي وحماية المستوطنين الذين يعتدون على الأطفال ونساء الحي؛ وذلك لتهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم".

ويضيف أن السكان المقدسيين يواجهون تهجيرًا غير مباشر، حيث ترفض بلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة منحهم تراخيص لإنشاء الأبنية أو ترميمها، وتفرض مخالفات وغرامات هائلة على الأبنية غير المرخصة وتجبر سكانها على هدمها، إضافة إلى ضريبة الأملاك حيث يُلزم المقدسي بدفع (100-250) دولارًا شهريًّا، على الشقق طبقًا لمساحتها، وتتضاعف هذه الضريبة على المحال التجارية.

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ولا يمكن القول إن هناك أي جانب من جوانب الحياة يتمتع بالأمان والاستقرار، "فقبل بضعة أيام، دخل جنود الاحتلال منزلنا مساءً دون سابق إنذار بحثًا عن ملقي الحجارة. فتشوا المنزل بالكامل وعملوا على تخريبه وتدمير ممتلكاته، وحدثت مأساة عندما أصيبت ابنة أخي البالغة من العمر أقل من أربعة أشهر بالاختناق، وكذلك والدتي الكبيرة في السن، ثم اعتقلوا شقيقي"، وفق سرده.

ويلفت أبو تايه إلى أن كل بيت في حارة مراغة يشكو دمارًا وتضررًا من المستوطنين وعنصرية الاحتلال، ورغم كل هذه الإجراءات لم ولن يتركوا الحارة التي ولدوا وترعرعوا فيها.

ويكمل: "لا يمكن لأحد أن يجبرنا على مغادرة منازلنا، نرابط على أرضنا بروح الوفاء والانتماء، وبالرغم من كل محاولات طمس وجودنا سنظل صامدين وصابرين، فهذه الأرض جزء لا يتجزأ من وطننا، ولن نفرط فيها مهما حدث".

أجمل إطلالات الأقصى

وتمتد الحارة على مساحة 640 دونمًا، ويعيش فيها 3500 مقدسي حياة قاسية في ظل السياسات الإسرائيلية العنصرية الرامية لتهجيرهم من هذا الموقع الإستراتيجي الحساس المطل على المسجد الأقصى المبارك وسور المدينة التاريخي.

وسميت الحارة بهذا الاسم نسبة إلى عائلة المراغي التي سكنت المكان منذ القرن السابع عشر وما زال معظم أفرادها يعيشون في هذه الحارة ومحيطها.

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ويوضح فخري أبو دياب عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان أن حارة مراغة تتداخل مع الحارة الوسطى التي يعد حي بطن الهوى المستهدف بالاستيطان أبرز أجزائها، وتطل على حي بئر أيوب والبستان ويقابلها حي وادي حلوة، ويتمتع أهلها بواحدة من أجمل الإطلالات على المسجد الأقصى وسور القدس التاريخي.

وفي سجل النضال الفلسطيني حفرت أسماء شخصيات كثيرة من عائلة مراغة "السلوانية" وبرز العديد منها إبان الثورة الفلسطينية عام 1936 كما نال الكثير من أبناء العائلة نصيبهم من الأسر والشهادة خلال نضالهم ضد الاحتلال وإجراءاته، وفق ما يؤكد أبو دياب.

ويبين أن الجمعيات الاستيطانية أقامت بناية استيطانية في الحارة مراغة سميت بـ"بيت يوناثان" نسبة للجاسوس الإسرائيلي "جوناثان بولارد" الذي سجن لمدة 30 عامًا في الولايات المتحدة بتهمة التجسس لمصلحة (إسرائيل)، وتعتبر هذه البناية مقرًا للتنكيل بالمقدسيين وتشويش حياتهم اليومية لأجل توفير الراحة والأمان للمستوطنين.

ويشدد على أن كل ما يجري في الحارة يعد جزءًا من المساعي الاستيطانية لجعل سلوان نواة لما كان يعرف بـ"حارة اليمن" التي سكنها يهود قبل عام ١٩٤٨م، حيث تعمل سلطات الاحتلال على توسيع المخططات الاستيطانية في البلدة.