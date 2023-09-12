12 سبتمبر في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 12 سبتمبر/ أيلول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1917 احتل الجنرال البريطاني أدموند اللنبي مدينة القدس .

احتل الجنرال البريطاني أدموند اللنبي . 1929 طلبة فلسطين يعقدون مؤتمرهم الأول في بيروت ويقررون العمل على إلغاء وعد بلفور والمطالبة بحياة نيابية وإيقاف الهجرة اليهودية إلى فلسطين والضرب على أيادي السماسرة الذين يساعدون اليهود على شراء الأراضي

طلبة فلسطين يعقدون مؤتمرهم الأول في بيروت ويقررون العمل على إلغاء وعد بلفور والمطالبة بحياة نيابية وإيقاف الهجرة اليهودية إلى فلسطين والضرب على أيادي السماسرة الذين يساعدون اليهود على شراء الأراضي 1943 ألمانيا تختطف الزعيم الإيطالي بينيتو موسوليني من منفاه في جبل (جران ساسو)في إيطاليا.

ألمانيا تختطف الزعيم الإيطالي بينيتو موسوليني من منفاه في جبل (جران ساسو)في إيطاليا. 1947 دخول فوج اليرموك بقيادة المقدم أديب الششكلي ( سوري) إلى الجليل الغربي وتولي العمل في أقضية عكا- صفد- الناصرة وجاء هذا الفوج ضمن جيش الإنقاذ من المتطوعين العرب الذي شكلته اللجنة العسكرية ( 3 سرايا 450 مقاتلا ).

دخول فوج اليرموك بقيادة المقدم أديب الششكلي ( سوري) إلى الجليل الغربي وتولي العمل في أقضية عكا- صفد- الناصرة وجاء هذا الفوج ضمن جيش الإنقاذ من المتطوعين العرب الذي شكلته اللجنة العسكرية ( 3 سرايا 450 مقاتلا ). 1980 انقلاب عسكري في تركيا بقيادة كنعان أفرين.

انقلاب عسكري في تركيا بقيادة كنعان أفرين. 1988 لقاء زعيم حركة السلام الآن "الصهيونية"، برئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات بمدينة تونس.

لقاء زعيم حركة السلام الآن "الصهيونية"، برئيس ياسر عرفات بمدينة تونس. 1993 كمنت خلية قسامية بقيادة عماد عقل لجيب صهيوني بحي الزيتون واشتبكت معه من مسافة صفر وقتل 3 جنود صهاينة.

كمنت خلية قسامية بقيادة عماد عقل لجيب صهيوني بحي الزيتون واشتبكت معه من مسافة صفر وقتل 3 جنود صهاينة. 2003 الأمم المتحدة ترفع العقوبات الاقتصادية عن ليبيا بعد موافقة الأخيرة على دفع تعويضات تقدر بنحو 2.7 مليار دولار لضحايا طائرة (بان آم).

الأمم المتحدة ترفع العقوبات الاقتصادية عن ليبيا بعد موافقة الأخيرة على دفع تعويضات تقدر بنحو 2.7 مليار دولار لضحايا طائرة (بان آم). 2010 إجراء استفتاء بتركيا في تعديلات دستورية اقترحتها حكومة رجب طيب أردغان تقلل من سيطرة الجيش والقضاء وقد وافق الأتراك على هذه التعديلات.

إجراء استفتاء بتركيا في تعديلات دستورية اقترحتها حكومة رجب طيب أردغان تقلل من سيطرة الجيش والقضاء وقد وافق الأتراك على هذه التعديلات. 2014 رئيس المكتب السياسي ل حركة حماس خالد مشعل يبحث مع الرئيس التونسي المنصف المرزوقي بالعاصمة تونس إعادة إعمار قطاع غزة ، وملاحقة قادة الاحتلال على جرائم الاحتلال في غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين