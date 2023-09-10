رونالدو يتضامن مع ضحايا زلزال المغرب برسالة مؤثرة

واصلت رسائل الدعم، من مشاهير ونجوم كرة القدم، لضحايا زلزال المغرب الذي حدث جنوب غرب مدينة مراكش المغربية مساء الجمعة، وأسفر عن وفاة أكثر من 2000 شخص، وإصابة مثلهم، مع إحداث أضرار مادية كبيرة.

ونشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، رسالة عبّر فيها عن حزنه إزاء فاجعة زلزال المغرب، وذلك عبر تقنية "ستوري" بمنصة التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب رونالدو في رسالته: "تعازي الحارة لعائلات وأصدقاء أولئك الذين فقدوا حياتهم في الزلزال بالمغرب. أرسل حبي ودعواتي للجميع في المغرب بهذا الوقت العصيب جدًا"، وأرفق كريستيانو رسالته بصورة للعلم المغربي.

أما الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني الأسبق لمنتخب المغرب؛ فكتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي: "ببالغ الحزن، علمت بالمأساة التي حلت بالمغرب. تعازي الصادقة لعائلات ضحايا هذا الزلزال، وآمل الشفاء لكل المصابين".

وأضاف رينارد: "نرجو أن تكون المساعدة الدولية على قدر هذا البلد الرائع. نريد تضامنًا استثنائيًا مع المغرب. كلنا سويًا لدعم المغرب في هذه المحنة الرهيبة".

بعثة منتخب ليبيريا تغادر المغرب

وفي سياقٍ متصل، نعى الاتحاد الليبيري لكرة القدم ضحايا الزلزال المغربي، علمًا أن بعثة منتخب ليبيريا كانت موجودة في المغرب بالفعل وقت حدوث الهزة الأرضية.

وكان مُقررًا أن يلتقي المنتخب المغربي مع نظيره الليبيري، أمس السبت، في ختام التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا "كوت ديفوار 2023"، قبل أن تُؤجل المباراة إلى أجل غير مُسمى بسبب الزلزال.

وأعلن الاتحاد الليبيري مغادرة منتخبه الأراضي المغربية اليوم الأحد، متجهًا صوب العاصمة الغانية أكرا، لخوض مباراة ودية ضد منتخب غانا، حسب ما أفادت به تقارير صحفية.

المصدر / فلسطين اونلاين