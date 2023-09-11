11 سبتمبر في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 11 سبتمبر/ أيلول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1840 بريطانيا تقصف بيروت لإرغام محمد علي باشا على ترك سوريا.

بريطانيا تقصف بيروت لإرغام محمد علي باشا على ترك سوريا. 1931 الإيطاليون يلقون القبض على المجاهد الليبي عمر المختار وهو مصاب بنزف دمًا.

الإيطاليون يلقون القبض على المجاهد الليبي عمر المختار وهو مصاب بنزف دمًا. 1941 ألمانيا النازية تعلن الحرب على الولايات المتحدة.

ألمانيا النازية تعلن الحرب على الولايات المتحدة. 1971 انضمام البحرين وقطر إلى جامعة الدول العربية.

انضمام البحرين وقطر إلى جامعة الدول العربية. 1985 الاستشهادية اللبنانية مريم خير الدين تقتحم تجمعًا لجنود الاحتلال بسيارة مفخخة في منطقة حاصبيا وتقتل وتجرح نحو 30 منهم.

الاستشهادية اللبنانية مريم خير الدين تقتحم تجمعًا لجنود الاحتلال بسيارة مفخخة في منطقة حاصبيا وتقتل وتجرح نحو 30 منهم. 1999 حفريات أثرية في منطقة الفريديس جنوب مدينة حيفا، تكشف عن قلعة تعود إلى عهد الخلافة الأموية.

حفريات أثرية في منطقة الفريديس جنوب مدينة حيفا، تكشف عن قلعة تعود إلى عهد الخلافة الأموية. 2001 هجمات بـ4 طائرات مدنية تستهدف مبنى مركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى وزارة الدفاع في فيرجينيا تؤدي إلى مقتل وجرح الآلاف والولايات المتحدة توجه أصابع الاتهام إلى تنظيم القاعدة.

هجمات بـ4 طائرات مدنية تستهدف مبنى مركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى وزارة الدفاع في فيرجينيا تؤدي إلى مقتل وجرح الآلاف والولايات المتحدة توجه أصابع الاتهام إلى تنظيم القاعدة. 2001 مقتل ضابطين إسرائيليَين وإصابة آخر في عملية إطلاق نار نفذتها سرايا القدس شمال طولكرم.

مقتل ضابطين إسرائيليَين وإصابة آخر في عملية إطلاق نار نفذتها سرايا القدس شمال طولكرم. 2002 فجَّر مقاتلو القسام عبوة ناسفة شديدة الانفجار بدبابة "ميركافا"، ببيت حانون شمال قطاع غزة، حيث أسفر تفجير الدبابة إلى إعطابها وجرح جنديين إسرائيليين.

فجَّر مقاتلو القسام عبوة ناسفة شديدة الانفجار بدبابة "ميركافا"، ببيت حانون شمال قطاع غزة، حيث أسفر تفجير الدبابة إلى إعطابها وجرح جنديين إسرائيليين. 2003 (إسرائيل) تعلن عن نيتها التخلص من الرئيس ياسر عرفات في الوقت الذي ستحدده متحدية بذلك المجتمع الدولي الذي طالب بفك الحصار الإسرائيلي عنه والاعتراف به رئيساً شرعياً

المصدر / فلسطين أون لاين