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11 سبتمبر في ذاكرة أحداث فلسطين

11 سبتمبر 2023 . الساعة 08:20 بتوقيت القدس
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11 سبتمبر في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 11 سبتمبر/ أيلول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:

  • 1840 بريطانيا تقصف بيروت لإرغام محمد علي باشا على ترك سوريا.
  • 1931 الإيطاليون يلقون القبض على المجاهد الليبي عمر المختار وهو مصاب بنزف دمًا.
  • 1941 ألمانيا النازية تعلن الحرب على الولايات المتحدة.
  • 1971 انضمام البحرين وقطر إلى جامعة الدول العربية.
  • 1985 الاستشهادية اللبنانية مريم خير الدين تقتحم تجمعًا لجنود الاحتلال بسيارة مفخخة في منطقة حاصبيا وتقتل وتجرح نحو 30 منهم.
  • 1999 حفريات أثرية في منطقة الفريديس جنوب مدينة حيفا، تكشف عن قلعة تعود إلى عهد الخلافة الأموية.
  • 2001 هجمات بـ4 طائرات مدنية تستهدف مبنى مركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى وزارة الدفاع في فيرجينيا تؤدي إلى مقتل وجرح الآلاف والولايات المتحدة توجه أصابع الاتهام إلى تنظيم القاعدة.
  • 2001 مقتل ضابطين إسرائيليَين وإصابة آخر في عملية إطلاق نار نفذتها سرايا القدس شمال طولكرم.
  • 2002 فجَّر مقاتلو القسام عبوة ناسفة شديدة الانفجار بدبابة "ميركافا"، ببيت حانون شمال قطاع غزة، حيث أسفر تفجير الدبابة إلى إعطابها وجرح جنديين إسرائيليين.
  • 2003 (إسرائيل) تعلن عن نيتها التخلص من الرئيس ياسر عرفات في الوقت الذي ستحدده متحدية بذلك المجتمع الدولي الذي طالب بفك الحصار الإسرائيلي عنه والاعتراف به رئيساً شرعياً
المصدر / فلسطين أون لاين
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