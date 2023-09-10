الشريف: الإغاثة الزراعية تولي اهتمامًا بالمهندسين الزراعيين في الضفة وغزة 

غزة/رامي رمانة:

قالت منسقة الإعلام والمناصرة في الإغاثة الزراعية، نهى الشريف، أمس: إن الإغاثة تولي اهتمامًا بالمهندسين الزراعيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، منذ 31 عامًا حيث يخضع حديثو التخرج لبرامج تدريبية مكثفة، لتنمية معارفهم وتعزيز قدراتهم، وتوفير وظائف لهم في المؤسسات العامة والخاصة.

وأضافت "الشريف" لصحيفة "فلسطين" بمناسبة يوم المهندس الزراعي العربي الذي يوافق التاسع من أيلول/سبتمبر من كل عام، أن الإغاثة تحتضن ثلاثة مراكز رئيسة، اثنان بالضفة الغربية ومركز في قطاع غزة، توفر البيئة التدريبية المتكاملة والمناسبة لجميع المجالات التدريبية العملية والنظرية، وأنها خرجت أكثر من 1400 مهندس ومهندسة من تخصصات مختلفة في العلوم الزراعية (إنتاج نباتي، وإنتاج حيواني، والطب البيطري، والتصنيع الغذائي، والبيئة والزراعة المستدامة).

وبينت أن الإغاثة تتبنى منهجية التدريب المتخصص في سلاسل القيمة للمحاصيل الزراعية المجدية اقتصاديًا، وتدريبات فنية متقدمة ومُتخصصة في التقنيات الحديثة والتكنولوجيا الزراعية بتوفير مدربين وخبراء محليين ودوليين.

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وأشارت إلى إدخال منهجية ريادة الأعمال للمشاريع الزراعية الريادية للمهندسين الزراعيين بتوفير التدريبات الخاصة ومفاهيم تطوير خطط الأعمال والاحتضان والتسريع من خلال مسرعات المشاريع الزراعية التابعة للإغاثة الزراعية.

إلى جانب ذلك، وفق الشريف أدخلت منهجية المهام المركبة كمنهجية حديثة في مجال التدريب والتعليم المهني، ومنهجية التدريب المهني الاحترافي "كن محترفًا" لتخصص المحاصيل.

واستعرضت منسقة الإعلام والمناصرة في الإغاثة الزراعية المراكز التدريبية الثلاثة التابعة للإغاثة، وهي مركز الشهيدة رجاء أبو عماشة لتدريب المهندسين الزراعيين في أريحا، الذي تأسس عام 1995، حيث يتوفر في المركز سكن داخلي لإقامة المهندسين المتدربين، ووحدة تدريب نباتي كاملة، ومزرعة نخيل ومشاهدة تطبيقية تعليمية على تقنيات زراعة النخيل ومحطة تحلية للمياه المالحة.

وقالت: "يوجد في مركز الشهيد نعيم خضر لتدريب المهندسين الزراعيين بجنين، الذي تأسس عام 2001، وهو وحدة تدريب شاملة تشمل بركسين لتربية الدواجن وتربية الأغنام، وبيتًا بلاستيكيًا للمزروعات المحمية، و30 خلية لتربية النحل، ومحطة لتنقية المياه لاستخدامات الزراعة، وبئرًا للمياه لسد احتياجات المركز من المياه، ومزرعة بمساحة 9 دونمات تحوي بيوتًا بلاستيكية، ومحطةً لإنتاج الطاقة الشمسية.

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وأضافت: "كما يتوفر في المركز ذاته حاضنة للأعمال الريادية للشباب، إلى جانب قاعات للمحاضرات مزودة بمختلف وسائل العرض والوسائل التعليمية المختلفة، ومختبر كمبيوتر وسكن داخلي بنظام بيت الضيافة لإقامة المهندسين المتدربين والمشاركين في الأنشطة، يتألف من 25 غرفة سكنية تتسع لـ70 شخص مجهزة بجميع وسائل الراحة والإقامة".

وأوضحت "الشريف" أن المركز الثالث هو مركز تدريب المهندسين الزراعيين حديثي التخرج بغزة تأسس عام 1995، يضم قاعتين للتدريب مُجهزتين بجميع التجهيزات اللازمة لعمليات التدريب بالمشاركين، لافتة في الوقت ذاته إلى أنه يتوفر في المركز حاضنة للأعمال الريادية للمشاريع الشبابية، ومحطة أرصاد جوية يمكن استخدامها لأغراض المشاهدة والتجريب والحصول على المعلومات، ومحطة للطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء كمصدر للطاقة النظيفة ونماذج للتدريب على تطبيقاتها.

المصدر / فلسطين أون لاين