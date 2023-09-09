خاطر: الكتلة بالضفة تواجه استهدافاً شرساً من الاحتلال والسلطة

قالت الكاتبة والناشطة السياسية لمى خاطر إن "أبناء الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة الغربية، يواجهون استهدافاً شرساً من الاحتلال وأدواته الرخيصة"، وذلك في أعقاب اعتداء أجهزة أمن السلطة لفعالية احتجاجية لطلبة جامعة القدس أبو ديس.

وأضافت خاطر أن "هذه الأدوات معبأة بالحقد وتصر على إسداء خدماتها للمحتل، الذي يدوس على رقابها وينتفع من أفعالها المشينة، وهي تدرك ذلك لكنها تتبجح بشعارات حماية المشروع الوطني".

اقرأ أيضا: أجهزة السلطة تعتدي على طلبة الكتلة الإسلامية في جامعة أبو ديس

وأشارت إلى أن أكثر من 30 عنصراً من عناصر السلطة وبلباس مدنين تهجموا بالعصي والأسلحة البيضاء على طلاب الكتلة الإسلامية في جامعة القدس أبو ديس، أثناء تنظيمهم المؤتمر الصحفي المندد باختطاف زميلهم الطالب مهند قفيشة.

وأصيب الطالب عبد الرحمن عبد اللطيف بجروح بليغة في رأسه وعينه، بعد اعتداء ملثمين عليه أمام جامعة القدس، فيما أعلنت الكتلة الإسلامية بالجامعة عن رفضها واستهجانها لاعتداءات السلطة التي طالت عدداً من طلبة الجامعة، أثناء فعالية احتجاجية ومنددة باعتقال ممثلها الطالب مهند قفيشة.

ورفضت إدارة جامعة القدس أبو ديس تنظيم الفعالية الاحتجاجية داخل أسوار الجامعة، ما اضطر الطلبة لعقدها عند بوابة الجامعة.

اقرأ أيضا: الكتلة الإسلامية تؤكد رفضها لاعتداء السلطة على طلبة جامعة أبو ديس

وفور بدأ المؤتمر الصحفي، هاجمت عناصر السلطة وبلباس مدني الطلبة واعتدت عليهم بالضرب المبرح.

واعتقلت أجهزة السلطة في الخليل منسق الكتلة الإسلامية في جامعة القدس أبو ديس مهند قفيشة، قبل 4 أيام، وذلك بعد مداهمة منزله عدة مرات.

وما زالت أجهزة السلطة تواصل اعتقالاتها السياسية بحق النشطاء وطلبة الجامعات والمقاومين والأسرى المحررين في سجونها، وتعرضهم للتعذيب والتحقيق القاسيين، ضاربة بعرض الحائط كافة المناشدات الشعبية والفصائلية والحقوقية الداعية لإنهاء الاعتقال السياسي.