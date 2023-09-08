ميزة جديدة في إنستقرام ستسعد محبي الخصوصية.. إليك التفاصيل

في إطار مساعيها لتعزيز الخصوصية، والتي تمثل الهاجس الأكبر لمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، تختبر "إنستقرام" ميزة جديدة تسمح لك بتقييد الوصول إلى المنشورات على دائرة الأصدقاء المقربين.

وتعمل الميزة الجديدة بشكل مشابه لكيفية عمل خيار الأصدقاء المقربين لقصص "إنستقرام" مع مراعاة جميع الأشياء وأخذها في الاعتبار، ويمكن للمستخدمين رؤية ذلك في القائمة المنسدلة لاختيار الجمهور، ومن المحتمل أن تطرح المنصة المزيد من خيارات الخصوصية في هذا المزيج.

وتهدف الميزة إلى منح المستخدمين المزيد من الأمان من خلال السماح لهم بالتحكم الكامل بمن يمكنه التحقق من منشوراتهم.

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ووفقا للقطات شاشة تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، سيتمكن المستخدمون من إنشاء قائمة الأصدقاء المقربين ثم تحديد تلك القائمة عندما يشاركون منشورا على حسابهم الخاص على التطبيق.

وسيكون هذا مرئيا فقط لأولئك المستخدمين الموجودين في القائمة، وإذا أصبحت مشاركة منشورات الخلاصة مع الأصدقاء متاحة على نطاق واسع، فقد يؤدي ذلك إلى تقليل حاجة المستخدمين إلى الحساب البديل للأصدقاء فقط.

وأكدت الشركة أنها تختبر هذه الميزة في عدد قليل من البلدان، ولكنها لم تحدد أي منها، حيث قالت: "نختبر قدرة الأشخاص في بلدان محددة على مشاركة منشورات الخلاصة مع الأصدقائهم المقربين.

نستكشف دائمًا طرقًا جديدة لمجتمعنا للتعبير عن أنفسهم والتواصل عبر إنستقرام". يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تجلب فيها المنصة خيار الأصدقاء المقربين إلى الخلاصة الرئيسية، حيث استخدمته سابقًا في الملاحظات وكذلك مقاطع فيديو Reels.

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وقد يشعر معظم المستخدمين بالسعادة لأنه يمكنهم الاستفادة من هذا المستوى المعزز من الخصوصية في استخدامهم اليومي للمنصة.

وقالت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية في تعليقها على هذه الميزة، أنها ستكون وسيلة جيّدة لمشاركة المزيد من الصور حول المناسبات الخاصة، من دون القلق بشأن اطلاع المئات من المتابعين عليها.

وستقلل الميزة الجديدة من الحاجة إلى finsta أو "إنستقرام المزيف"، وهي حسابات ثانوية مخصصة لنشر محتوى شخصي صادق وغير مفلتر أكثر من الحساب الرئيسي للمستخدم.

اشتراكات مدفوعة

وقبل أيام قليلة، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن شركة "ميتا" تدرس إمكانية إدخال ميزة إضافية على شبكتي"فيسبوك" و"إنستقرام"، انتظرها المستخدمون لسنوات.

ووفقا للصحيفة، فإن "ميتا" تفكّر بتوفير اشتراكات مدفوعة لمستخدمي "فيسبوك" و"إنستقرام"، وهذه الاشتراكات ستتيح للمستخدمين استعمال صفحات الشبكتين دون أن تظهر لهم الإعلانات التي يشتكي منها الكثيرون.

وأشارت الصحيفة إلى أن فكرة الاشتراكات المدفوعة ما زالت قيد الدراسة، ومن غير المعروف بعد متى ستتوفر للمستخدمين وكم ستكون كلفتها، وهل ستكون اشتراكات شهرية أو سنوية.