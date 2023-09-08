8 سبتمبر في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 8 سبتمبر/ أيلول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1937 عقد مؤتمر بلودان الأول بدعوة من لجنة الدفاع عن فلسطين في سورية بحضور العديد من الشخصيات العربية ترأسه ناجي السويدي من العراق، واتخذ المؤتمرون قرارات مؤيدة للحركة الوطنية الفلسطينية.

عقد مؤتمر بلودان الأول بدعوة من لجنة الدفاع عن فلسطين في سورية بحضور العديد من الشخصيات العربية ترأسه ناجي السويدي من العراق، واتخذ المؤتمرون قرارات مؤيدة للحركة الوطنية الفلسطينية. 1943 إيطاليا تعلن استسلامها دون قيد أو شرط في الحرب العالمية الثانية.

إيطاليا تعلن استسلامها دون قيد أو شرط في الحرب العالمية الثانية. 1980 العقيد الليبي معمر القذافي يبدأ مع الرئيس السوري حافظ الأسد في طرابلس مباحثات للوحدة بين بلديهما.

العقيد الليبي معمر القذافي يبدأ مع الرئيس السوري حافظ الأسد في طرابلس مباحثات للوحدة بين بلديهما. 1989 طعن الشاب أحمد حسين شكري (26 عامًا) من رام الله ابن حركة حماس، جنديًا إسرائيليا حيث ضربه على رأسه عدة ضربات "بشوكة إزميل" فقتله وألقاه في بئر، وسكب على جثته عدة أكياس من الإسمنت.

طعن الشاب أحمد حسين شكري (26 عامًا) من رام الله ابن حركة حماس، جنديًا إسرائيليا حيث ضربه على رأسه عدة ضربات "بشوكة إزميل" فقتله وألقاه في بئر، وسكب على جثته عدة أكياس من الإسمنت. 1991 جمهورية مقدونيا تعلن استقلالها عن يوغوسلافيا.

جمهورية مقدونيا تعلن استقلالها عن يوغوسلافيا. 1992 مجموعة مسلحة من كتائب القسام تختطف الجندي (كرفاتي) من أمام موقع جيش الاحتلال بالقرب من مخيم النصيرات واستولت على سلاحه وضربته بالسكاكين.

مجموعة مسلحة من كتائب القسام تختطف الجندي (كرفاتي) من أمام موقع جيش الاحتلال بالقرب من مخيم النصيرات واستولت على سلاحه وضربته بالسكاكين. 1993 جرى الاتفاق بين منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الإسرائيلي على صياغة رسالتي اعتراف متبادل بين الطرفين، وفي مساء الخميس 9/9 وقع الرئيس ياسر عرفات على الاعتراف بـ "دولة إسرائيل" ووقع إسحاق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي بدوره على الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا للشعب الفلسطيني.

جرى الاتفاق بين منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الإسرائيلي على صياغة رسالتي اعتراف متبادل بين الطرفين، وفي مساء الخميس 9/9 وقع الرئيس ياسر عرفات على الاعتراف بـ "دولة إسرائيل" ووقع إسحاق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي بدوره على الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا للشعب الفلسطيني. 1998 قوات خاصة إسرائيلية تغتال الشقيقين القائدين في كتائب القسام عماد وعادل عوض الله في مدينة الخليل.

قوات خاصة إسرائيلية تغتال الشقيقين القائدين في كتائب القسام عماد وعادل عوض الله في مدينة الخليل. 2014 الاحتلال يجبر الصيادين على التراجع إلى مسافة دون خمسة أميال في عرض بحر القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين