7 سبتمبر في ذاكرة الأحداث

شهد 7 سبتمبر/ أيلول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1876 تتويج عبد الحميد الثاني خلفية للمسلمين وسلطانًا للدولة العثمانية.

تتويج عبد الحميد الثاني خلفية للمسلمين وسلطانًا للدولة العثمانية. 1944 بريطانيا توافق على تشكيل لواء يهودي داخل جيشها.

بريطانيا توافق على تشكيل لواء يهودي داخل جيشها. 2003 رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات يعين أحمد قريع رئيسًا للوزراء خلفًا لمحمود عباس.

رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات يعين أحمد قريع رئيسًا للوزراء خلفًا لمحمود عباس. 2003 رداً على اغتيال المهندس إسماعيل أبو شنب، كتائب القسام تفجر عبوة ناسفة في جيب عسكري إسرائيلي في منطقة المغازي في قطاع غزة مما أدى إلى مصرع جندي وإصابة 3 آخرين بجروح.

رداً على اغتيال المهندس إسماعيل أبو شنب، كتائب القسام تفجر عبوة ناسفة في جيب عسكري إسرائيلي في منطقة المغازي في مما أدى إلى مصرع جندي وإصابة 3 آخرين بجروح. 2004 قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب مجزرة بشعة في مدينة غزة ، وذلك عندما استهدفت طائرات مروحية إسرائيلية بالقذائف ملعباً رياضياً كان يقام فيه مخيماً صيفياً للفتيان في منطقة الشعف في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وقد كان من نتيجة هذه المجزرة استشهاد أربعة عشر مواطناً وجرح عشرات المواطنين الآخرين.

قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب مجزرة بشعة في ، وذلك عندما استهدفت طائرات مروحية إسرائيلية بالقذائف ملعباً رياضياً كان يقام فيه مخيماً صيفياً للفتيان في منطقة الشعف في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وقد كان من نتيجة هذه المجزرة استشهاد أربعة عشر مواطناً وجرح عشرات المواطنين الآخرين. 2005 اغتيال موسى عرفات المستشار العسكري لرئيس السلطة الفلسطينية .

اغتيال موسى عرفات المستشار العسكري لرئيس . 2006 قوات إسرائيلية خاصة تغتال الشاب مجاهد السبع الناشط في سرايا القدس بالقرب من المنطقة الصناعية شرقي مدينة جنين.

قوات إسرائيلية خاصة تغتال الشاب مجاهد السبع الناشط في سرايا القدس بالقرب من المنطقة الصناعية شرقي مدينة جنين. 2011 استشهاد رماح الحسني من سرايا القدس في قصف إسرائيلي استهدف السيارة التي كان يستقلها غرب دير البلح وسط القطاع.

استشهاد رماح الحسني من سرايا القدس في قصف إسرائيلي استهدف السيارة التي كان يستقلها غرب دير البلح وسط القطاع. 2014 الفصائل الفلسطينية ترفض قدوم أي قوات دولية إلى قطاع غزة.

الفصائل الفلسطينية ترفض قدوم أي قوات دولية إلى قطاع غزة. 2022 أهالي معتقلين سياسيين في الضفة الغربية يهددون بإضراب جماعي عن الطعام احتجاجا على اعتقال أبنائهم.

المصدر / فلسطين أون لاين