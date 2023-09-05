العثور على 14 مهاجرًا وجثَّة رجل على جزيرة يونانية صغيرة بعد غرق زورقهم

أعلنت السلطات اليونانية عثور خفر السواحل على 14 مهاجرًا وجثة رجل على شاطئ جزيرة صغيرة شرقي بحر إيجه صباح اليوم الثلاثاء.

وعثر خفر السواحل على خمسة رجال وست نساء وثلاثة أطفال في جزيرة فارماكونيسي النائية، إلى جانب جثة رجل لم يتضح كيف تُوفي.

وقالت السلطات: "إن المهاجرين وصلوا على ما يبدو إلى الجزيرة قادمين من تركيا على متن زورق غرق بعد انطلاقه، فيما لم ترد تقارير عن فقدان أي شخص على متن الزورق".

وأضاف: "خفر السواحل أن المهاجرين والرجل المتوفى نقلوا إلى جزيرة ليروس القريبة".

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وزاد عدد المهاجرين الذين يعبرون بحرًا إلى اليونان، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، فرارًا من الصراعات والفقر بالشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، حيث يسعون إلى حياة أفضل بالكتلة الغنية التي تضم 27 دولة.

ورغم تصاعد الهجرة إلى اليونان، لا تزال إيطاليا نقطة الدخول الرئيسة للمهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي، إذ وصل إليها نحو 114200 شخص حتى الآن هذا العام.

وتأتي إسبانيا في المركز الثاني باستقبال أكثر من 21 ألف وافد، وفق إحصائيات الأمم المتحدة، في حين تستقبل اليونان نحو 18600 مهاجر.

المصدر / وكالات