مقتل 59 شخصًا على الأقل في غرق زورق مهاجرين قبالة سواحل اليونان

أعلن خفر السواحل اليوناني، اليوم الأربعاء، أن 59 شخصًا قتلوا في غرق قارب مهاجرين قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز جنوب غربي اليونان.

وقال المصدر ذاته، إنه تمَّ إنقاذ نحو 100 شخص في هذه المرحلة، فيما وقعت حادثة الغرق في المياه الدولية على بعد 47 ميلًا بحريًّا من بيلوس في البحر الأيوني.

وذكر خفر السواحل في بيان أن الأشخاص الذين تمَّ إنقاذهم نقلوا في قوارب إلى ميناء كالاماتا في جنوب بيلوبونيز، فيما تمَّ إجلاء 4 أشخاص آخرين بمروحية إلى مستشفى في كالاماتا.

وبحسب خفر السواحل اليوناني، فإنه عندما غرق القارب لم يكن أي شخص على متنه يرتدي سترة نجاة.

ورصدت طائرة تابعة للوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود "فرونتكس" (Frontex) المركب بعد ظهر أمس الثلاثاء، لكن المهاجرين الذين كانوا على متنه "رفضوا أي مساعدة"، وبعد بضع ساعات انقلب قاربهم وغرق، مما استدعى بدء عملية البحث والإنقاذ.

وبالإضافة إلى زوارق دورية شرطة الميناء شاركت في عملية الإنقاذ فرقاطة من البحرية اليونانية وطائرة ومروحية من سلاح الجو و6 زوارق.

وتفيد المعلومات الأولية للسلطات بأن قارب المهاجرين أبحر من ليبيا إلى إيطاليا.

وتشكل اليونان -التي تقع على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط- ممرًا للمهاجرين الذين يسعون للوصول إلى الاتحاد الأوروبي من تركيا المجاورة.

وقالت شرطة الموانئ اليونانية إن زوارق خفر السواحل أنقذت اليوم الأربعاء زورقًا شراعيًّا يقل 80 مهاجرًا قبالة جزيرة كريت، وقد سحبته إلى ميناء كالي ليمينيس في جنوب الجزيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين