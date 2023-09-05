5 سبتمبر في ذاكرة الأحداث

شهد 5 سبتمبر/ أيلول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

635 المسلمون بقيادة أبي عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد يفتحون مدينة دمشق.

المسلمون بقيادة أبي عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد يفتحون مدينة دمشق. 1937 أفراد من عصابة "الأرغون" الإرهابية الصهيونية يلقون قنبلة على حافلة في مدينة القدس تقل مواطنين فلسطينيين، فيستشهد مواطناً ويصاب آخر.

أفراد من عصابة "الأرغون" الإرهابية الصهيونية يلقون قنبلة على حافلة في مدينة القدس تقل مواطنين فلسطينيين، فيستشهد مواطناً ويصاب آخر. 1972 فلسطينيون يهاجمون مقر البعثة الإسرائيلية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في ميونخ، ويقتلون 11 إسرائيليًا ردا على جرائم الاحتلال.

فلسطينيون يهاجمون مقر البعثة الإسرائيلية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في ميونخ، ويقتلون 11 إسرائيليًا ردا على جرائم الاحتلال. 1979 عقد لقاء قمة بين الرئيس المصري محمد أنور السادات ورئيس وزراء الكيان العبري مناحم بيجن في القاهرة.

عقد لقاء قمة بين الرئيس المصري محمد أنور السادات ورئيس وزراء الكيان العبري مناحم بيجن في القاهرة. 1987 غارة إسرائيلية على مواقع تجمع الفدائيين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا في لبنان تؤدي إلى استشهاد 31 شخصًا وإصابة 60 آخرين بجروح.

غارة إسرائيلية على مواقع تجمع الفدائيين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا في لبنان تؤدي إلى استشهاد 31 شخصًا وإصابة 60 آخرين بجروح. 1994 الزعيم الإفريقي نيلسون مانديلا يصبح أول رئيس أفريقي لجمهورية جنوب أفريقيا.

الزعيم الإفريقي نيلسون مانديلا يصبح أول رئيس أفريقي لجمهورية جنوب أفريقيا. 1999 سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب انتهاكاً جديداً ضد المسجد الأقصى، وتقوم بصب أساسات خراسانية من الاسمنت المسلح بمحاذاة السور الجنوبي للمسجد الاقصى المبارك، بعد ان قامت بتخريب آثار القصور الأموية الإسلامية، والعبث بها.

سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب انتهاكاً جديداً ضد المسجد الأقصى، وتقوم بصب أساسات خراسانية من الاسمنت المسلح بمحاذاة السور الجنوبي للمسجد الاقصى المبارك، بعد ان قامت بتخريب آثار القصور الأموية الإسلامية، والعبث بها. 1999 فجّر الاستشهاديان أمير عبد العزيز مصالحة من الضفة الغربية، وجاد نجم عزايزة الزيودي من دبورية شمال الناصرة، سيارتهما المفخخة على الشارع العام بطبريا مما أسفر عن جرح (4) مستوطنين إضافة إلى أضرار مادية.

فجّر الاستشهاديان أمير عبد العزيز مصالحة من الضفة الغربية، وجاد نجم عزايزة الزيودي من دبورية شمال الناصرة، سيارتهما المفخخة على الشارع العام بطبريا مما أسفر عن جرح (4) مستوطنين إضافة إلى أضرار مادية. 2003 استشهاد المهندس الخامس في كتائب القسّام محمد عبد الرحيم الحنبلي الطالب في الدراسات العليا في كلية الهندسة في جامعة النجاح الوطنية، بعد اشتباك عنيف مع قوات الاحتلال غرب مدينة نابلس قُتِل فيه جنديان إسرائيليان وأصيب 4 آخرون قبل أن يرتقي شهيدًا.

استشهاد المهندس الخامس في كتائب القسّام محمد عبد الرحيم الحنبلي الطالب في الدراسات العليا في كلية الهندسة في جامعة النجاح الوطنية، بعد اشتباك عنيف مع قوات الاحتلال غرب مدينة نابلس قُتِل فيه جنديان إسرائيليان وأصيب 4 آخرون قبل أن يرتقي شهيدًا. 2020 الحكومة السودانية تُعلن حالة الطوارئ وإعلان السودان منطقة كوارث طبيعية إثر مقتل 101 شخص وتشريد ما يزيد عن 100 ألف آخرين جراء الفيضانات التي اجتاحت البلاد.

الحكومة السودانية تُعلن حالة الطوارئ وإعلان السودان منطقة كوارث طبيعية إثر مقتل 101 شخص وتشريد ما يزيد عن 100 ألف آخرين جراء الفيضانات التي اجتاحت البلاد. 2021 انقلاب عسكري في غينيا بقيادة مامادي دومبوي، وحل حكومة الرئيس ألفا كوندي وتعطيل العمل بالدستور.

المصدر / فلسطين أون لاين