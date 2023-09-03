مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدّون طقوسًا تلمودية

اقتحم مستوطنون متطرّفون على شكل مجموعات، صباح اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشدَّدة من عناصر أمن وشرطة الاحتلال.

ووصل المستوطنون المقتحمون عبر باب المغاربة، فيما قاموا بجولات استفزازية في باحات المسجد والجزء الشرقي منه.

اقرأ أيضًا: أغاني المستوطنين خلال اقتحامهم للأقصى.. "تراث" يفضح أطماعهم

ووثَّقت مصادر مقدسية أداء بعض المقتحمين اليهود طقوسًا تلمودية، وتقديم حاخامات شروحًا عن الهيكل المزعوم.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، نشرت قوات الاحتلال، عناصرها ووحداتها الخاصة، في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين عملية الاقتحام.

ويقتحم المستوطنون إلى جانب ما تسمّيهم سلطات الاحتلال "سياحًا" المسجد الأقصى المبارك طيلة أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت، وذلك بهدف السيطرة على المسجد وفرض التقسيم الزماني والمكاني عليه.

اقرأ أيضًا: تحذير من تصاعد اقتحامات المستوطنين للأقصى في أيلول الجاري

وتتجهّز جماعات الهيكل المزعوم لأكبر حشدٍ للمستوطنين للمشاركة في اقتحام المسجد الأقصى المبارك، مستغلين موسم الأعياد اليهودية الذي سينطلق منتصف سبتمبر/ أيلول الحالي.

المصدر / فلسطين أون لاين