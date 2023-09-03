مغاري: "نفذنا مشاريع بتكلفة 8 مليون دولار وسنبدأ قريبا بتنفيذ مشاريع أخرى

عقدت بلدية النصيرات وسط قطاع غزة اليوم السبت، لقاءً مجتمعيا لاستعراض المشاريع والإنجازات التي تم تحقيقها خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بحضور لفيف من الوجهاء والمخاتير ولجان الأحياء وممثلي الفصائل.

وأوضح رئيس بلدية النصيرات د. إياد مغاري، أنه ومنذ استلام المجلس البلدي الحالي مهامه قبل ثلاثة أعوام، تم تحقيق العديد من الانجازات الملموسة وفق خمس مسارات تم العمل عليها بشكل متوازي.

وتوجه "مغاري" بالشكر لكافة شرائح المجتمع المحلي التي كانت سنداً وعوناً لتحقيق الانجازات، ولأعضاء المجلس البلدي والإدارة التنفيذية والموظفين الذي كان لهم الدور الكبير في تحقيق هذه الانجازات.

وأشار إلى حرصه على التواصل الدائم والمستمر مع كافة مكونات المجتمع المحلي، والتي نتج عنها إعادة تفعيل لجان الأحياء الفرعية والمركزية، وتشكيل لجنة الطوارى الفصائلية، والمجلس الشبابي، ولجنة المساءلة المجتمعية، بالإضافة إلى إعداد الخطة الاستراتيجية وتحديد أولويات تنفيذ المشاريع.

اقرأ أيضًا: بلدية النصيرات تبحث مع إدارة نادي خدمات النصيرات تعزيز التعاون المشترك

وذكر رئيس بلدية النصيرات أنه تم العمل على تجويد الخدمات الأساسية وحل مشكلة المياه بشكل جذري، من خلال حفر 17 بئر للمياه وتعزيز نسبة مياه ميكروت إلى 220 الف كوب مياه شهريا، وتغذية عدة آبار رئيسية بخط كهرباء 24 ساعة، رغم ما ترتب على ذلك من أعباء مادية، في ظل إيرادات ضعيفة، وتحديات كبيرة لتنفيذ المزيد من المشاريع.

ولفت "مغاري" إلى أنه تم فتح 17 شارعاً لتسهيل حركة المواطنين والحد من حالة الازدحام المروري في الشوارع الرئيسية.

ونوّه إلى أنه تم تنفيذ مشاريع تطويرية بتكلفة إجمالية وصلت إلى 8 مليون دولار، مشيرا إلى أنه سيجري العمل على تنفيذ مشاريع تطويرية خلال العام الرابع للمجلس البلدي الحالي بتكلفة 4 مليون دولار.

وأشار إلى أنه وبناء على توجيهات متابعة العمل الحكومي لكافة بلديات قطاه غزة، تم إطلاق حزمة تسهيلات مالية لصالح أهالي النصيرات، تبدأ من الشهر الحالي 9/2023 وتستمر حتى نهاية العام، للتيسير على أبناء الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مبينا أن حزمة التسهيلات هذه تعد الرابعة التي تطلقها البلدية لصالح أهالي النصيرات، مطالبا المجتمع المحلي باستثمار هذه الفرصة، ودفع ما عليهم من مستحقات مالية كي تتمكن البلدية من القيام بدورها الخدماتي وتنفيذ المزيد من المشاريع.

اقرأ أيضًا: بلدية النصيرات تنفذ أعمال تعزيل وتنظيف لغرف مضخة الصرف الصحي

وفي سياق متصل، ذكر رئيس بلدية النصيرات أنه سيبدأ العمل في مشروع تطوير منطقة بلوك C+K، خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2023، متمنيا مشاركة وتعاون الجميع من أجل إزالة التعديات على الأرصفة في منطقة بلوك K+C لإنجاح المشروع، منوها إلى أنه جرى التواصل مع المتعدين عبر رسائل مكتوبة، لمطالبتهم بالتعاون في إزالة هذه التعديات.

وقال: "نتطلع بعد الانتهاء من تطوير منطقة بلوك C+K لتطوير شارع عمر بن الخطاب وشارع ابو بكر الصديق من مدخل النصيرات الشرقي حتى مسجد الفاروق غربا، كما سننفذ مشاريع تطويرية في المنطقة الغربية – الحساينة".

وفي سياق آخر، وبناءً على دعوة متابعة العمل الحكومي وموافقة الفصائل الفلسطينية ومؤسسات حقوق الانسان لإجراء انتخابات للهيئات المحلية، أكد رئيس بلدية النصيرات على الجاهزية التامة لإجراء انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة، باعتبارها حق طبيعي وقانوني ودستوري ووطني لأبناء الشعب الفلسطيني لاختيار من يمثله.

المصدر / فلسطين أون لاين