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بلدية النصيرات تنفذ أعمال تعزيل وتنظيف لغرف مضخة الصرف الصحي

07 اغسطس 2023 . الساعة 12:15 بتوقيت القدس
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بلدية النصيرات تنفذ أعمال تعزيل وتنظيف لغرف مضخة الصرف الصحي

نفّذ طاقم الصرف الصحي في بلدية النصيرات أعمال تعزيل وتنظيف لغرف مضخة الصرف الصحي بمنطقة الحساينة غرب النصيرات، لتجنب حدوث طفح للمياه العادمة في خطوط وشبكات الصرف الصحي، بالإضافة إلى الحفاظ على عمل المضخات بشكل دائم وكفاءة عالية.

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يشار إلى أنه تم استخراج عوالق ومخلفات صلبة كانت ملقاة داخل خطوط ومناهل الصرف الصحي، أدت إلى حدوث طفح للمياه العادمة في الشوارع والمفترقات الرئيسية.

وتدعو بلدية النصيرات الأهالي الكرام إلى عدم إلقاء النفايات والمخلفات الصلبة داخل مناهل وخطوط الصرف الصحي، لتجنب حدوث انسدادات في الخطوط تؤدي لاحقًا لطفح المياه العادمة والتسبب بمخاطر بيئية وصحية.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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