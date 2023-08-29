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بلدية النصيرات تبحث مع إدارة نادي خدمات النصيرات تعزيز التعاون المشترك

29 اغسطس 2023 . الساعة 10:12 بتوقيت القدس
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بلدية النصيرات تبحث مع إدارة نادي خدمات النصيرات تعزيز التعاون والتنسيق المشترك

استقبل رئيس بلدية النصيرات د. إياد مغاري في مكتبه، الثلاثاء، مجلس إدارة نادي خدمات النصيرات برئاسة د. سعيد الصفطاوي، لبحث تعزيز التنسيق والتعاون المشترك.

ورحب "مغاري" بالوفد الزائر، مؤكدا على أن البلدية تولي اهتماما بالجانب الرياضي ودعم أندية النصيرات الرياضية، والوقوف بجانبها وتوفير الملاعب لها بالمجان، بهدف الوصول إلى الانجازات المتقدمة.

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بدوره شكر رئيس نادي خدمات النصيرات د. سعيد الصفطاوي، بلدية النصيرات على الجهود التي تبذلها في خدمة المجتمع المحلي والمؤسسات، رغم صعوبة الظروف الراهنة.

وتطرق "الصفطاوي" إلى آليات الدعم الموجود وقلة الموارد المادية المتاحة وكمية الالتزامات المالية على النادي وصعوبة المرحلة الحالية، موجها الشكر لرئيس بلدية النصيرات لإتاحة الفرصة أمام لاعبي النادي للتدرب في الملعب البلدي.

وأكد الطرفان على أهمية تحقيق الوحدة الوطنية وتكاثف الجهود للصعود بالنادي، والبُعد عن التعصب والتحزب داخل العمل المؤسسي.

المصدر / فلسطين أون لاين
#بلدية النصيرات #تعاون مشترك #نادي خدمات النصيرت

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