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بلدية النصيرات تبحث مع أندية الوسطى تطوير المدينة الرياضية

31 يوليو 2023 . الساعة 13:49 بتوقيت القدس
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بلدية النصيرات تبحث مع أندية الوسطى تطوير المدينة الرياضية

بحث رئيس بلدية النصيرات، إياد مغاري، اليوم الإثنين، مع وفد من رؤساء أندية المنطقة الوسطى، سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك، بما يساهم في تطوير المدينة الرياضية والنهوض بالأندية والارتقاء بها نحو الأفضل.

وأكدت في خبر صحفي وصل ""، أنها "تولي اهتماماً كبيراً في قطاع الرياضة، حيث قامت بإنشاء المدينة الرياضية وأتاحتها أمام أندية النصيرات والمنطقة الوسطى للتدرب عليها والتحضير فيها للمواسم الرياضية".

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وناقش الوفد سُبُل تطوير المدينة الرياضية، وتحويل الملعب المعشب الطبيعي، إلى ملعب معشب بالعشب الصناعي من خلال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#بلدية النصيرات #المدينة الرياضية #أندية الوسطى

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