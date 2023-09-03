3 سبتمبر/ أيلول في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 3 سبتمبر/ أيلول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1260 وقوع معركة عين جالوت بين المماليك والمغول.

وقوع معركة عين جالوت بين المماليك والمغول. 1936 اندلاع معركة بلعة بين المجاهدين العرب والجيش البريطاني ضمن معارك الثورة الفلسطينية.

اندلاع معركة بلعة بين المجاهدين العرب والجيش البريطاني ضمن معارك الثورة الفلسطينية. 1937 اغتيال الحاخام المتطرف "غونشتاين" في البلدة القديمة من القدس.

اغتيال الحاخام المتطرف "غونشتاين" في البلدة القديمة من القدس. 1943 قوات الحلفاء يغزون إيطاليا في الحرب العالمية الثانية.

قوات الحلفاء يغزون إيطاليا في الحرب العالمية الثانية. 1950 قوات الاحتلال الإسرائيلي تطرد 4071 بدوياً من قبيلة العزازنة في منطقة العوجة المجردة من السلاح على الحدود المصرية مع فلسطين، وأجبرتهم على اللجوء إلى صحراء سيناء، وقد قتل الصهاينة 13 مواطناً من هؤلاء من بينهم نساء وأطفال.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تطرد 4071 بدوياً من قبيلة العزازنة في منطقة العوجة المجردة من السلاح على الحدود المصرية مع فلسطين، وأجبرتهم على اللجوء إلى صحراء سيناء، وقد قتل الصهاينة 13 مواطناً من هؤلاء من بينهم نساء وأطفال. 1971 إعلان استقلال قطر من المملكة المتحدة.

إعلان استقلال قطر من المملكة المتحدة. 2001 كمن مقاتلو القسام بالقرب من مستوطنة "زئيف" قرب بلدة يطا شرقي الخليل، لسيارتين تقلّ مستوطنين، حيث تكتم العدو على خسائره.

كمن مقاتلو القسام بالقرب من مستوطنة "زئيف" قرب بلدة يطا شرقي الخليل، لسيارتين تقلّ مستوطنين، حيث تكتم العدو على خسائره. 2004 الزعيم الليبي معمر القذافي يوافق على دفع مبلغ 35 مليون دولار تعويضًا لضحايا الملهى الليلي الألماني الذي فجر عام 1986م.

الزعيم الليبي معمر القذافي يوافق على دفع مبلغ 35 مليون دولار تعويضًا لضحايا الملهى الليلي الألماني الذي فجر عام 1986م. 2009 قصف مجاهدو القسام تجمعاً للآليات الإسرائيلية المتوغلة شرق حي الزيتون شرق غزة بأربع قذائف هاون من عيار (80 ملم).

المصدر / فلسطين أون لاين