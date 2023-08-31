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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشدَّدة

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بالفيديو والصور مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشدَّدة

31 اغسطس 2023 . الساعة 08:50 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك اليوم الخميس

اقتحم مستوطنون متطرّفون، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشدَّدة من شرطة الاحتلال.

ووفق مصادر مقدسية، اقتحم المستوطنون عبر باب المغاربة باحات المسجد الأقصى، وقاموا على شكل مجموعات بجولات استفزازية.

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وأدَّى بعض المقتحمين طقوسًا تلمودية، فيما نشرت قوات الاحتلال، عناصرها ووحداتها الخاصة، منذ الصباح، في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المتطرّفين.

وتقوم جماعات المستوطنين باقتحام الأقصى بشكل يومي عدا الجمعة والسبت، فيما تسعى الجماعات والمؤسسات اليهودية الإسرائيلية لترسيخ حالة الاقتحام وجعله اعتياديًّا في سبيل تحقيق التقسيم الزماني والمكاني للمسجد.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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