احذر.. أخطاء قد تدمر أجهزة "أيفون"

نشرت شركة (آبل) تحذيرات ونصائح لحملة أجهزتها اللوحية، (أيفون)، و(آيباد)، بشأن عادات يقوم بها العديد من حاملي هذه الأجهزة قد تدمر الأجهزة وتعرضها للتلف.

وقال الكاتب والمختص بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي آلان القارح: "إن (أبل) عمدت خلال الأيام الماضية، إلى تحديث المعلومات الواردة ضمن صفحة معلومات الأمان المهمة لآيفون على موقعها الإلكتروني، وذلك لحث المستخدمين على إعادة النظر ببعض الأخطاء القاتلة التي يقومون بها، والطلب منهم أن يكونوا أكثر حرصاً في سلوكهم اليومي عند التعامل".

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وبحسب "القارح" فإن التوصيات التي أصدرتها (أبل)، والتي قالت إن عدم الالتزام بها، قد يؤدي إلى حريق أو صدمة كهربائية أو وقوع ضرر هي كالتالي:

فالنصيحة الأولى هي عدم وضع (آيفون) الموصول بالشاحن تحت الوسادة خلال النوم، والثانية: عدم وضع الآيفون تحت غطاء أو بطانية أثناء الشحن، بالإضافة إلى عدم النوم على الهاتف أو الشاحن أثناء توصيله بالطاقة.

وشدّدت على عدم شحن (آيفون) بالقرب من الأماكن الرطبة والمبللة، أو تجنب ملامسة الشاحن لبشرة الإنسان عندما يكون متصلا بالطاقة.

ويجب على المستخدمين التوقف عن استخدام الشواحن عند تآكلها أو عند انسكاب السوائل عليها بشكل مفرط، والحرص على إبقاء واجهة الهاتف للأعلى عند شحنه، كما والاحتفاظ بالشواحن في منطقة جيدة التهوية أثناء الاستخدام.

ويجب تجنب شحن واستخدام (آيفون) في جو انفجاري محتمل، مثل المناطق التي يحتوي فيها الهواء على مستويات عالية من المواد الكيميائية أو الأبخرة أو الجسيمات سريعة الاشتعال.

وشرح "القارح" أن هناك عادة شائعة يقوم بها الكثير من المستخدمين هي عبارة عن خطأ قاتل، يحتاج جميع حاملي الهواتف، وليس فقط آيفون للتوقف عن القيام بها،

وشدّد القارح على ضرورة إبعاد المستخدمين لهواتفهم عن فراش النوم، وذلك ليس فقط أثناء ربطها بالشاحن، بل في جميع الحالات، فالنوم بجانب الهاتف له أضرار صحية خطيرة، بسبب الإشارات الراديوية التي تصدرها، عندما ترسل وتستقبل المعلومات، من الأبراج الخلوية المحيطة بها.

المصدر / وكالات