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في ظل تحديه لتهديدات اغتياله

طلبة جامعة بيرزيت يعبّرون عن تضامنهم مع الشيخ صالح العاروري

28 اغسطس 2023 . الساعة 19:48 بتوقيت القدس
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عبر طلبة جامعة بيرزيت عن تضامنهم مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الشيخ صالح العاروري، في ظل تحديه لتهديدات الاحتلال باغتياله.

وألصق طلبة الجامعة اليوم الاثنين، صورًا للشيخ صالح العاروري داخل الجامعة، وهو مرتديًا زيه العسكري، ومكتوب عليها: "لا يخيفنا أبدًا تهديدهم لنا بالشهادة".

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وكانت فصائل فلسطينية حذرت من عواقب التهديدات التي أطلقها رئيس حكومة الاحتلال بحق قادة المقاومة، وعلى رأسهم القائد الشيخ صالح العاروري، مؤكدة أنها ستكون شرارة البركان المنفجر في وجه العدو على أرض فلسطين وخارجها.

وأكدت حركة "حماس" أن تهديدات نتنياهو باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري وقادة المقاومة هي تهديدات جوفاء، لم ولن تنجح في إضعاف المقاومة، مشددة على أن أي مساس بقيادة المقاومة سيواجه بقوة وحزم.

وقالت الحركة إن "الشيخ صالح وإخوانه جميعاً وشعبنا الفلسطيني الصامد المرابط، الذي قدم قافلة طويلة من الشهداء، ماضٍ بعزم ويقين في مقاومة الاحتلال حتى استعادة كل الحقوق المشروعة لشعبنا، وعلى رأسها حرية القدس والمسجد الأقصى المبارك".

وتابعت: "على العدو الصهيوني المرتبك بفعل ضربات المقاومة أن يعي أن أي مساس بقيادة المقاومة سيواجه بقوة وحزم".

المصدر / فلسطين أون لاين
#جامعة بيرزيت #الشيخ صالح العاروري

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