بلدة عقربا.. نبذة تعريفية

بلدة عقربا هي بلدة فلسطينية تقع في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية، وتبعد عن مدينة نابلس حوالي 18 كيلومترًا جنوب شرقًا، وترتفع عن سطح البحر 670 مترًا، وتبلغ مساحتها 144 ألف دونم.

تعود تسمية عقربا بهذا الاسم إلى أنثى العقرب، وهي من البلدات التي ذكرت في خريطة فسيفساء مأدبة، وفي رواية أخرى يعود تسمية البلدة بهذا الاسم نسبة إلى ملكة تدعى (عقرباء) وحذفت الهزء للتخفيف.

يبلغ عدد سكان عقربا حوالي 10,000 نسمة، ويعتمدون في معيشتهم على الزراعة والتجارة، كما يوجد في البلدة عدد من المؤسسات التعليمية والصحية.

كانت عقربا مركزًا تجاريًا مهمًا في العصور الوسطى، حيث كانت تقع على طريق الحج بين القدس ودمشق، كما كانت البلدة مركزًا للعلم والفكر وتضم العديد من المساجد والمدارس الدينية.

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تعرضت عقربا للاحتلال الإسرائيلي في عام 1967، ومنذ ذلك الحين تعيش البلدة تحت الاحتلال، وقد شهدت البلدة العديد من الانتفاضات الفلسطينية ضد الاحتلال، كما تعرضت للكثير من الاعتداءات الإسرائيلية.

يبلغ عدد سكان عقربا حوالي 10,000 نسمة، ويعتمدون في معيشتهم على الزراعة والتجارة. كما يوجد في البلدة عدد من المؤسسات التعليمية والصحية.

من أهم معالم عقربا: المسجد الكبير: وهو مسجد أثري يعود تاريخه إلى العصر الروماني، وكنيسة الروم الأرثوذكس: وهي كنيسة أثرية يعود تاريخها إلى العصر البيزنطي، وحمام عقربا: وهو حمام أثري يعود تاريخه إلى العصر الروماني وجبل القرون: وهو جبل يقع في شمال البلدة، ويطل على قرية عقربا والمنطقة المحيطة بها.

وتعد عقربا من أهم البلدات الفلسطينية في محافظة نابلس، وتلعب دورًا مهمًا في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمحافظة.

المصدر / فلسطين أون لاين