فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بلدة عقربا.. نبذة تعريفية

محامٍ: الأسير مناصرة مصاب بمرض نفسي خطير قد يودي بحياته

جنود الاحتلال ينكّلون بأهالي بلدة عقربا المحاصرة

11 أسيرًا يخوضون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام في سجون الاحتلال

ما هي نتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2023-2024 دور المجموعات؟

الأسير أمجد يحيى.. 21 عامًا بين جدران الأسر والمرض

الفلسطيني الزيناتي يفوز بجائزة أبطال الاستدامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

عثمان أبو خرج.. فتى بجرأة وشجاعة الرجال

بدء مشروعي مياه في رفح بتكلفة 14 مليون دولار

المالية تعلن موعد صرف حقوق الغير عن شهر يوليو 2023

جنود الاحتلال ينكّلون بأهالي بلدة عقربا المحاصرة

24 اغسطس 2023 . الساعة 12:34 بتوقيت القدس
...
جنود الاحتلال ينكلون بأهالي عقربا المحاصرة

وثقت عدسات المواطنين، اليوم الخميس، مشاهد لتنكيل جنود الاحتلال لعدد من أهالي بلدة عقربا المحاصرة جنوب نابلس.

وشوهد جنود الاحتلال وهم يأمرون بعض المواطنين على الحواجز العسكرية بتعرية أجزاء من أجسادهم.

اقرأ أيضا: الاحتلال يحاصر بلدة "عقربا" لليوم الخامس على التوالي

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها المشدَّد على بلدة عقربا لليوم الخامس على التوالي، والبحث عن منفذ عملية حوارة السبت الماضي.

وداهمت فجر اليوم الخميس، نحو 20 منزلًا تركزت وسط بلدة عقربا، وعاثت فيها خرابًا وعبثت بمحتوياتها.

وبحسب مصادر محلية، ما زالت قوات الاحتلال تفرض حصارًا على البلدة، تزامنًا مع نصب عدد من الحواجز العسكرية عند مداخل البلدة وفي محيطها.

المصدر / فلسطين أون لاين
#جنود الاحتلال #حصار عقربا #أهالي عقربا #بلدة عقربا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة