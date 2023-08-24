جنود الاحتلال ينكّلون بأهالي بلدة عقربا المحاصرة

وثقت عدسات المواطنين، اليوم الخميس، مشاهد لتنكيل جنود الاحتلال لعدد من أهالي بلدة عقربا المحاصرة جنوب نابلس.

وشوهد جنود الاحتلال وهم يأمرون بعض المواطنين على الحواجز العسكرية بتعرية أجزاء من أجسادهم.

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وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها المشدَّد على بلدة عقربا لليوم الخامس على التوالي، والبحث عن منفذ عملية حوارة السبت الماضي.

وداهمت فجر اليوم الخميس، نحو 20 منزلًا تركزت وسط بلدة عقربا، وعاثت فيها خرابًا وعبثت بمحتوياتها.

وبحسب مصادر محلية، ما زالت قوات الاحتلال تفرض حصارًا على البلدة، تزامنًا مع نصب عدد من الحواجز العسكرية عند مداخل البلدة وفي محيطها.

المصدر / فلسطين أون لاين