تقرير: تفاصيل وخطورة الخطة الخمسية المعلنة لتهويد شرقي القدس

في ذكرى احتفال سلطات الاحتلال على مرور 51 عامًا على احتلال شرقي القدس، في 13 مايو/ أيار 2018، أُعلِن عن القرار رقم 3790، والذي يصادق القرار على خطّة بعنوان: "الخطّة الخمسية" بهدف أسرلة المجتمع العربي شرقي القدس ودمجهم مع "المجتمع الإسرائيلي" وتهويد المدينة المقدسة وأنهاء كافة المظاهر العربية والإسلامية في المدينة.

أهداف الخطة:

تهدف الخطة لتعميق السيطرة المطلقة على المدينة المحتلة، وتغيير وجهها العربي والإسلامي كاملًا، وتشديد قبضتها على المدينة المحتلة، وخاصة في مجالات التعليم والاستيطان، ودمج المقدسيّين بالاقتصاد الإسرائيليّ حتى تُربّط أياديهم ولا يستطيعون منه فكاكًا ويصبح خيار التعامل مع السّوق والمؤسسات الإسرائيليّة هو "الوحيد" و"المُفضّل".

وليس ذلك فحسب بل والوصول في النهاية لأسرلة المجتمع العربي وتهويد المدينة بالكامل.

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مجالات الخطة:

تركز الخطة التهويدية على ستة مجالات وهي (التعليم والتعليم العالي، الاقتصاد والتجارة، التشغيل والرفاه، المواصلات، تحسين جودة الحياة والخدمات المُقدّمة للسكان، وتخطيط وتسجيل الأراضي).

وكذلك وتولي الخطة التهويدية اهتماما بشكل أساس على التعليم، ويُخصص بند التعليم والتدريب 800 مليون شيكل، بهدف "زيادة عدد ونسبة الطلاب في المناهج الإسرائيلية وبرامج الإعداد للأكاديمية الإسرائيلية، بحيث تؤدي لاندماجهم في الأكاديمية وعالم التوظيف، من خلال توفير حوافز مادية وتربوية".

وكذلك زيادة عدد عناصر شرطة الاحتلال ومفتشي البلديات في الأحياء المقدسية، بالإضافة إلى تثبيت كاميرات أمنية، وإنشاء مراكز شرطة إضافية، وتوسيع نطاق المشاركين في مركز التوجيه المهني شرقي المدينة، وتعزيز التعليم التكنولوجي وصياغة خطة للحد من المتسربين من برامج التدريب، وزيادة عدد الطلاب في المدارس المهنية للشباب من خلال افتتاح مدارس جديدة.

وإلى جانب ذلك بناء نحو 2000 وحدة سكنية للمقدسيين، لكن في أماكن بعيدة عن القدس القديمة ومحيط المسجد الأقصى، لإبعادهم عن المسجد الأقصى.

ميزانية الخطة:

رصدت حكومة الاحتلال ميزانية للخطة التهويدية بقيمة 3.2 مليار شيكل مدتها خمس سنوات من 2024-2028، وصادق أعضاء حكومة الاحتلال بالإجماع على الخطة التهويدية بعد إصرار وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، على إخراج البند المتعلق بتعزيز التعليم الأعلى للشبان المقدسيين، بمبلغ 200 مليون شيكل، من الخطة التهويدية.

مظاهر الخطة الخمسية (التهويدية).

1) وظائف كثيرة يشغلها شبان وبتركيز أكبر على الشابات (الإناث) من القدس ازدادت وانتشرت بعد إقرار الخطّة الخمسيّة، بهدف إثراء الفرد وإبعاده عن قضاياه الوطنية.

2) مُركّز لبرنامج تعليميّ بعد الظهر، مُدّربة دبكة، مدرّب كشافة، مدرّب تصوير، بهدف إشغال الطلبة ومغادرتهم المدراس في وقت متأخر لا يسمح لهم بالمشاركة بالأنشطة الوطنية، مظاهرات-رشق حجارة -رباط في الأقصى.

3) فروع جديدة للمؤسسات الإسرائيليّة داخل الأحياء المقدسيّة بهدف تهويد المدينة والسيطرة على الأحياء العربية.

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4) العمل الواسع والمكثف على شق الشّارع الأميركي-أكبر مشروع لشق شارع في شرق القدس منذ احتلالها عام 1967.

5) الإعلان على حافلات شرق القدس عن قرب دمجها بخطّ "الراف-كاف" الإسرائيليّ.

6) دمج مئات الطلاب المقدسيين في الجامعات والكليات الإسرائيلية أسرلة المجتمع.

7) إنشاء مراكز تعليميّة في الأحياء العربية تُعلّم اللغة العبريّة للأطفال أسرلة المجتمع.

8) تخصيص 4 ملايين شيكل تستهدف أطفال الروضات، نعم الروضات! يقوم هذا البرنامج على تعليم أطفال من أعمار 3-5 سنوات كلمات وتعابير أساسية باللغة العبريّة.

9) تُركّز الخطّة على "زيادة دخل العائلات المقدسيّة"، عن طريق المساعدة في العثور على عمل في السوق الإسرائيليّ.

10) توفير دورات تدريبيّة ومهنيّة لإكسابه بعض المهارات في المجال الذي يميل إليه.

11) التشبيك مع المُشغّلين الإسرائيليين لتعريف المقدسيين بإمكانيات العمل المتوافرة.

خطة خطيرة

الباحث المختص في شؤون القدس فخري أبو دياب، قال إن الخطة الخمسية التي أقرتها حكومة الاحتلال خطيرة جدًا، وتأتي كـ"ذر للرماد في العيون"، فهي تحمل في ظاهرها "تطوير وتحسين وخدمة المقدسيين"، وفي باطنها تهدف لخدمة المستوطنين.

ونوه إلى أن إقرار هذه الخطة يأتي بهدف التسويق والترويج أمام العالم بأن الاحتلال يحاول المساواة ما بين غربي المدينة وشرقها، وأنه لا يتعامل بعنصرية مع المقدسيين الذين يعيشون في شرقي المدينة.

وأوضح أن الاحتلال يريد دمج الجزء الشرقي ضمن منظومته التعليمية والاقتصادية والصحية، بهدف تغيير الثقافة والعقلية لدى الأجيال المقدسية، وصرفهم عن مقاومته ومواجهة مشاريعه ومخططاته في المدينة المقدسة.

وأكد أبو دياب أنه خلال الخطة سيتم استثمار مبالغ طائلة لصالح تطوير البنية التحتية في القدس، ولا سيما لخدمة المستوطنين، لتمكين وصولهم إلى المدينة.

أما الكاتب المقدسي فراس ياغي فقال إنه بالرغم من الأموال الطائلة وسياسات التضييق على المقدسيين، إلا أن النتائج ليس كما توقع واضعو الخطة.

خطة بديلة

وأضاف: لا يزال هناك فقط ما نسبته 15% من طلبة شرقي القدس يدرسون المنهاج الإسرائيلي من مجموع ما يقارب 99 ألف طالب في مدارس القدس.

وأكمل: "يجب لإيجاد خطة بديلة لمواجهة السياسات الإسرائيلية في شرق القدس، خشية نجاح خطط الاحتلال على المدى المتوسط والبعيد في خطته التهويدية، وفرضها أمرًا واقعًا في القدس التي ستصبح كما المدن المختلطة في الداخل الفلسطيني".

أما الناشط المقدسي ومسؤول الحملة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي فقال، إن تناقص عدد الطلبة في مدارس البلدة القديمة، يقابلها مبادرات مقدسية لحض الأهالي على تسجيل أبنائهم في البلدة القديمة، وتقديم مشجعات كتوفير وجبة طعام ومصروف جيب متواضع بهدف عكس اتجاه التطوير التهويدي.

وأكد أن الوعي الجماهيري والشعبي والإجماع على رفض المنهاج الاسرائيلي وتداعياته أنتجت جدارا من الوعي وجد تجلياته في اتحاد أولياء الأمور كواجهة مقدسية، والإضرابات التي شهدتها مدارس القدس ليست سوى دليل ثبات ورفض للتهويد".

المصدر / فلسطين أون لاين