فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"الأورومتوسطي": تواطؤ إسرائيلي بجرائم القتل في الداخل المحتل

الممول الرئيس لهجمات وأهداف بيت حانون

"قاسم": المقاومة بالضفة مستمرة وتشكل حالة استنزاف للاحتلال

الإفراج عن القيادي يوسف اللحام من بيت لحم بعد عامين من الاعتقال الإداري

إصابة صياد برصاص الاحتلال قبالة سواحل غزة

نادي الأسير: ما دعا إليه الوزير الفاشي بن غفير خطير

النائب "حلايقة": تكاتف أهالي الخليل ردٌّ قويٌ على إغلاق الاحتلال للمدينة

بلدية بيت حانون تكرّم صفوة الحفاظ 2 من أهل المدينة

مبلغ خيالي.. الكشف عن سعر هاتف "آيفون 15" المرتقب

حصار "عقربا" و"بيتا".. طوق أمني إسرائيلي يحولها إلى سجن جماعي

في وداع أهله قبيل اعتقاله

بالفيديو منفذ عملية الخليل: سلكنا طريق العزة والكرامة والاحتلال إلى زوال

23 اغسطس 2023 . الساعة 15:38 بتوقيت القدس
...

"الله أكبر والنصرُ للإسلام" هكذا صدحت حنجرة منفذ عملية الخليل الأسير محمد الشنتير في فناء البيت قبيل اعتقــاله فجر أمس الثلاثاء.

وبصوتٍ عالٍ نادى أهل بيته بأن لا يبكوُا على فراقه، فلقد سلك طريق العزة والكرامة ودروب الجهادِ والثأر ضد من قتّلوا الأطفال والنساء والشيوخ ودنسوا المقدسات وهدموا البيوت وهجّروا الأهالي.

وبعزيمة كجبالِ الخليلِ وجّه رسالة من نار إلى قواتِ الاحتلال الذين ينتظرونه في خارج المنزل لاعتقاله "من جاؤوا ليعتقلوني والله سيندحرون عن هذه الأرض المباركة لأننا أصحاب حق وهم أصحاب باطل".

اقرأ أيضا: بالفيديو مقتل مستوطنة في عملية إطلاق نار قرب مستوطَنة كريات أربع في الخليل

وتابع "ما بني على حق سينتصر وما بني على باطل سيتهزم ويولون الدبر" ومودعًا أهله مؤكدًا على عدم البكاء "أراكم على خيرٍ".

والأسير المحرر محمد الشنتير، هو أحد منفذي عملية الخليل البطولية في الخليل صباح أول أمس الاثنين، وأدت لمقتل مستوطنة وإصابة آخر بجراحٍ خطرة، حيث ينتمي منفذوها إلى حركة المقاومة الإسلامية حماس.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #الاحتلال #عملية الخليل #محمد الشنتير

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة