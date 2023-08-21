تصرف مفاجئ من حكيم زياش تجاه تشيلسي بعد رحيله

سارع المغربي حكيم زياش إلى إلغاء متابعة تشيلسي الإنجليزي عبر منصات التواصل الاجتماعي، فور رحيله عن صفوف النادي اللندني منضمًا في صفقة إعارة إلى غلطة سراي التركي.



وبدا من حساب زياش الرسمي عبر "إنستغرام" أن تشيلسي لم يعد ضمن قائمة الحسابات التي يتابعها النجم المغربي البالغ من العمر 30 عامًا، في خطوة مفاجئة وسريعة تعكس حالة الضغوطات التي كان يعيشها اللاعب مؤخرًا في ستامفورد بريدج.



وعلى الرغم أن حساب تشيلسي ما زال يتابع زياش، إلا أن النجم المغربي سارع في إلغاء متابعة البلوز وإنهاء علاقة جمعت بين الطرفين منذ عام 2020.



ولا يخشى زياش العودة إلى تشيلسي الصيف المقبل، خاصة أن صفقة إعارة اللاعب المغربي مقابل 3 ملايين جنيه إسترليني، تتضمن بندًا لإلزامية الشراء الموسم المقبل مقابل 2.4 مليون جنيه إسترليني.



وانضم زياش إلى تشيلسي صيف 2020، قادمًا من أياكس أمستردام الهولندي، وخلال 107 مباريات خاضها بقميص "البلوز"، تمكن الدولي المغربي من تسجيل 14 هدفًا وتقديم 13 تمريرة حاسمة، استنادًا إلى بيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.



ويمتد تعاقد زياش مع تشيلسي حتى 30 يونيو/ حزيران 2025، وبعد فشله بالرحيل صوب النصر السعودي إلى جانب عدم تحرك أندية أخرى للحصول على خدماته رغم اهتمامها به مثل ميلان الإيطالي وأياكس أمستردام الهولندي، انتهى به الأمر في غلطة سراي هذا الصيف.

المصدر / فلسطين اونلاين