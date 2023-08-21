الجامعة العربية تطالب بالتدخل لوقف الانتهاكات تجاه القدس

طالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف الانتهاكات المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، ومنع أي محاولات لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم.

وأدانت الأمانة العامة في بيان لها صادر عن "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة" اليوم الاثنين، بمناسبة الذكرى الـ 54 لحريق المسجد الأقصى، كافة الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

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وأكدت أن المسجد الأقصى المبارك "بكامل مساحته هو مكان عبادة مخصص للمسلمين فقط، ونرفض وندين أي محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية على مدينة القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية... أو أي إجراءات أحادية تمس المكانة القانونية للقدس بما في ذلك المساس بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية" وفق البيان.

وقالت الأمانة العامة للجامعة العربية، إن "الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تواصل محاولاتها الممنهجة للمساس بالمسجد الأقصى المبارك وحرمته، من خلال الحفريات التي تنفذها أسفل منه، وفي محيطه بهدف تقويض أساساته والعمل على هدمه".

وأقدم اليهودي الأسترالي، دينس مايكل، يوم 21 آب/أغسطس 1969، على إشعار النار في الجامع القبلي في المسجد الأقصى، والتهم الحريق أجزاء مهمة منه، واستطاع الفلسطينيون إنقاذ بقية الجامع من أن تأكله النار.

المصدر / فلسطين أون لاين