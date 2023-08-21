فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الناشطة "خاطر": عدوان المستوطنين ينكفئ أمام عمليات المقاومة وضرباتها الموجعة

لجنة المعتقلين الإداريين تقر برنامجًا استكماليًّا ومتواصلًا لخطواتها النضالية

في العراء ووسط غياب رسمي.. مدرسة "التحدي 5" تبدأ عامها الدراسي

"العضايلة":سلوك الاحتلال العدواني تجاه الأقصى يدفع المنطقة نحو حرب دينية واسعة

محمد أبو عصب.. مشتبك رفض ترك البندقية وأوصى بـ"حماية الأقصى"

كتل النجاح تطالب إدارة الجامعة بالوقوف عند مسؤولياتها وإدانة الاعتقال السياسي

"السلطات المحلية العربية" تُضرب احتجاجاً على عنصرية حكومة نتنياهو

"حماس": مخطَّطات تهويد القدس سيقابلها مزيد من الصمود والمقاومة

محكمة عسكرية بغزة تُمهل متهمًا عشرة أيام لتسليم نفسه

"الدعليس" يعلن عن حزمة تسهيلات جديدة تخص وزارة العمل

4 من طلاب الكتلة الإسلامية معتقلون سياسيًا

كتل النجاح تطالب إدارة الجامعة بالوقوف عند مسؤولياتها وإدانة الاعتقال السياسي

21 اغسطس 2023 . الساعة 14:15 بتوقيت القدس
...
الكتلة الاسلامية في جامعة النجاح الضفة الغربية

طالبت الكتل الطلابية في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، إدارة الجامعة بالوقوف عند مسؤولياتها، والتدخل العاجل للإفراج عن الطلبة المعتقلين في سجون السلطة بالضفة الغربية.

وخلال مؤتمر صحفي عقدته الكتل ظهر اليوم الإثنين في الساحة الرئيسة بالحرك الجامعي الجديد، شدَّدت الكتل على ضرورة إصدار إدارة الجامعة موقفاً رسمياً يدين الاعتقال السياسي للطلبة.

وطالبت الكتلة بوقف ملاحقة الطلبة على خلفية آرائهم ومواقفهم ونشاطهم، كما قرَّرت تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على قضية الطلبة المعتقلين سياسياً في سجون السلطة.

اقرأ أيضًا: فوز الكتلة الإسلامية بجامعة النجاح دلالات ورسائل

وتعتقل أجهزة السلطة في الضفة الغربية منذ عدَّة أيام، 4 من طلاب الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح، هم الناطق باسم الكتلة وعضو المؤتمر العام لمجلس اتحاد الطلبة والطالب في كلية الهندسة "يمان دويكات"، وممثل الكتلة السابق والطالب في كلية الهندسة "براء قصراوي".

وكذلك تعتقل أجهزة أمن السلطة في جنين، الطالبين في جامعة النجاح الشقيقين سليم وأسامة سلاطنة من بلدة جبع.

وكانت مجموعة "محامون من أجل العدالة" قد رصدت ٧٢٧ حالة اعتقال منذ بداية العام الجاري ضمَّت عشرات الناشطين السياسيين ومواطنين على خلفية انتماءاتهم السياسية وحرية الرأي والتعبير، وأخرى استهدفت طلبة جامعيين على خلفية نشاطاتهم الطلابية.

وتواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية انتهاكاتها واعتقالاتها السياسية بحق المواطنين، والتي تطال الطلبة الجامعيين والمعلّمين، تزامناً مع بدء العام الدراسي

المصدر / فلسطين أون لاين
#نابلس #اعتقال سياسي #الكتلة الاسلامية #كتل النجاح

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة