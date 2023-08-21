كتل النجاح تطالب إدارة الجامعة بالوقوف عند مسؤولياتها وإدانة الاعتقال السياسي

طالبت الكتل الطلابية في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، إدارة الجامعة بالوقوف عند مسؤولياتها، والتدخل العاجل للإفراج عن الطلبة المعتقلين في سجون السلطة بالضفة الغربية.

وخلال مؤتمر صحفي عقدته الكتل ظهر اليوم الإثنين في الساحة الرئيسة بالحرك الجامعي الجديد، شدَّدت الكتل على ضرورة إصدار إدارة الجامعة موقفاً رسمياً يدين الاعتقال السياسي للطلبة.

وطالبت الكتلة بوقف ملاحقة الطلبة على خلفية آرائهم ومواقفهم ونشاطهم، كما قرَّرت تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على قضية الطلبة المعتقلين سياسياً في سجون السلطة.

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وتعتقل أجهزة السلطة في الضفة الغربية منذ عدَّة أيام، 4 من طلاب الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح، هم الناطق باسم الكتلة وعضو المؤتمر العام لمجلس اتحاد الطلبة والطالب في كلية الهندسة "يمان دويكات"، وممثل الكتلة السابق والطالب في كلية الهندسة "براء قصراوي".

وكذلك تعتقل أجهزة أمن السلطة في جنين، الطالبين في جامعة النجاح الشقيقين سليم وأسامة سلاطنة من بلدة جبع.

وكانت مجموعة "محامون من أجل العدالة" قد رصدت ٧٢٧ حالة اعتقال منذ بداية العام الجاري ضمَّت عشرات الناشطين السياسيين ومواطنين على خلفية انتماءاتهم السياسية وحرية الرأي والتعبير، وأخرى استهدفت طلبة جامعيين على خلفية نشاطاتهم الطلابية.

وتواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية انتهاكاتها واعتقالاتها السياسية بحق المواطنين، والتي تطال الطلبة الجامعيين والمعلّمين، تزامناً مع بدء العام الدراسي

المصدر / فلسطين أون لاين