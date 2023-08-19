منذ مطلع العام الجاري.. 5 قتلى و16 جريحًا في 255 عملًا مقاومًا بحوارة جنوب نابلس

تواصلت وتيرة الارتفاع لعمليات المقاومة في بلدة حوارة جنوب محافظة نابلس، والتي أسفرت عن خمسة قتلى في صفوف المستوطنين وجنود الاحتلال منذ بداية العام الجاري وحتى اليوم.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" 255 عملاً مقاوماً في حوارة بنابلس منذ مطلع عام 2023 وحتى اليوم السبت الموافق 19 آب/ أغسطس، بينها 38 عملية إطلاق نار.

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وأشار المركز إلى أنه وقعت أربع عمليات دهس وعمليتي طعن، و9 عمليات حرق لمنشآت وآليات وأماكن عسكرية، إلى جانب تحطيم 24 مركبة ومعدات عسكرية.

ووقعت 12 عملية إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية في حوارة، إضافة إلى التصدي لـ 27 اعتداء للمستوطنين، و46 عملية إلقاء حجارة، و58 مواجهة مع قوات الاحتلال، و5 مظاهرات شعبية.

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ولا تزال بلدة حوارة الواقعة جنوب نابلس تتصدر المشهد المقاوم في الضفة الغربية، والمتصاعد بعملياته النوعية منذ بداية العام الجاري، لتسطر اليوم عملية بطولية تسفر عن مقتل مستوطنين اثنين.

وتأتي عملية اليوم ضمن باكورة من العمليات التي تستهدف المستوطنين، وتدلل على تمسك الفلسطيني بحقه المقاوم، للدفاع عن نفسه وصد جرائم الاحتلال.

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وتعد العملية امتداد لما نفذه الشهيد القسامي عبد الفتاح خروشة، حينما أطلق النار بتاريخ 26 شباط/ فبراير 2023، تجاه مستوطنين اثنين وأرداهما في صفوف القتلى.

المصدر / فلسطين أون لاين