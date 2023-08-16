الفصائل بغزة تثمن مبادرة "حماس" وتدعو السلطة لإزالة العقبات

ثمنت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، مبادرة حركة "حماس" بإجراء انتخابات الهيئات المحلية في غزة، وعدتها خطوة في الاتجاه الصحيح يجب التقاطها والبناء عليها لتكون مقدمة وبوابة لإجراء الانتخابات العامة.

ودعت خلال اجتماعها الدوري الذي عقدته، اليوم الثلاثاء، لإزالة كافة العراقيل والعقبات التي تقف دون تحقيق هذه الخطوة لما لها من أهمية في تحقيق الشراكة وتوحيد برامج البلديات وتحسين الخدمات المقدمة لأهلنا في غزة.

كما أهابت بالسلطة في رام الله "الاستجابة لهذه الدعوة التي لاقت ترحيباً ودعماً واسعا من كل مكونات شعبنا والإيعاز الفوري للجنة الانتخابات للبدء بالتحضير لإجراء الانتخابات البلدية في غزة, مع التأكيد الكامل بأن هذه الخطوة ليست بديلا عن الانتخابات العامة".

وفي سياق منفصل، توجهت بالتحية لأبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان و"خاصة أهلنا في الضفة الباسلة والقدس ونحيي صمودهم وثباتهم الأسطوري أمام ماكنة العدوان الصهيوني المتواصلة عليهم، ونؤكد لهم بأننا معهم لن نتخلى عنهم فمعركتنا وأهدافنا واحدة وهي تحرير الأرض والمقدسات والخلاص من الاحتلال".

اقرأ أيضاً: الفصائل تبارك عملية "معاليه أدوميم" وتعدّها ردًّا طبيعيًّا

ونعت "شهداء عقبة جبر بمدينة أريحا الشهيد البطل محمد ربحي نجوم والشهيد البطل قصي عمر الولجي ونؤكد أن دماءهم ستبقى وقود استمرار ثورة شعبنا التي لن تتوقف حتى دحر الاحتلال".

وأكدت أن "العدوان على الأقصى هو استفزاز خطير لشعبنا وأبناء أمتنا لن يفلح الاحتلال في تحقيق أهدافه بفرض واقع تهويدي استيطاني جديد في الأقصى أو تقسيمه، فشعبنا سيسقط كل مشاريع الاحتلال وأوهامه بالسيطرة عليه وهدمه وبناء الهيكل المزعوم على انقاضه".

وطالبت أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة بالاستمرار وتكثيف الرباط في ساحات الأقصى للتصدي لاقتحامات قطعان المستوطنين وحمايته والذود عن قدسيته.

وشددت على أن غزة ستبقى ساحة فخر في شتى ميادين العمل الوطني والسياسي والفصائلي والعسكري المشترك وكذلك في تحقيق الديمقراطية والعمل الموحد.

وفي الختام باركت الجهود الكبيرة التي تبذلها دار القرآن الكريم ووزارة الأوقاف في إعداد برنامج صفوة الحفاظ وبسرد 1471 حافظ للقرآن على جلسة واحدة، مؤكدة أنها صورة ناصعة لغزة وأهلها وعنوان النصر القادم.

المصدر / فلسطين أون لاين