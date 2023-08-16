فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الذهب يتماسك وسط رهانات على رفع الفائدة الأمريكية

هل حسم الهلال السعودي صفقة الاتفاق مع ياسين بونو؟ إليكم التفاصيل

عام 2023 يسجل رقماً قياسياً في البناء الاستيطاني وشرعنة البؤر الاستيطانية

الإعلان عن موعد صرف رواتب الموظفين المتقاعدين والعموميين بغزة

مظلة النبيّ الأكرم

كمزامير داود.. 710 حافظات يرتلن القرآن عن ظهر قلب

9 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون لااحتلال

المـرور: 11 إصابة في 12 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

الاستقطاع من مخصصات الشؤون الاجتماعية يفجر غضبًا في أوساط المنتفعين

مشهد السرد الجماعي للقرآن الكريم بغزة يلامس قلوب مستخدمي وسائل التواصل

هل حسم الهلال السعودي صفقة الاتفاق مع ياسين بونو؟ إليكم التفاصيل

16 اغسطس 2023 . الساعة 11:47 بتوقيت القدس
...
حارس المرمى ياسين بونو

حسم مسؤولو الهلال السعودي، اتفاقهم مع الدولي المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية، للانتقال إلى صفوف الفريق الملقب بالزعيم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبالرغم من امتلاك الهلال السعودي لثنائي حراسة المرمى عبد الله المعيوف ومحمد العويس، إلا إنه يسعى لضم ياسين بونو خلال الميركاتو الجاري.

اقرأ أيضًا: تعرَّف إلى راتب نيمار مع نادي الهلال السعودي

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن الهلال توصَّل لاتفاق نهائي مع ياسين بونو وناديه إشبيلية، لشرائه خلال الفترة الحالية، على أن يوقع الدولي المغربي على عقد مع النادي الأزرق لمدَّة 3 مواسم.

وفي نفس الوقت، كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المختص في أخبار الانتقالات، التفاصيل المالية للصفقة، حيث كتب عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الهلال سيدفع حوالي 19 مليون يورو إلى نظيره إشبيلية، مشيراً إلى أن بايرن ميونخ الذي كان يسعى للتعاقد مع بونو انسحب بعدما علم بعرض الهلال.

اقرأ أيضًا: باريس سان جيرمان يوافق على رحيل مبابي للهلال السعودي

ومن المنتظر أن يخضع ياسين بونو لإجراءات الكشف الطبي خلال الساعات المقبلة، على أن يتم بعدها الإعلان عن انتقاله إلى الهلال السعودي رسميّاً.

المصدر / وكالات
#حارس مرمى #الهلال السعودي #بونو #ياسين بونو #الدولي المغربي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة