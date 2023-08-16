هل حسم الهلال السعودي صفقة الاتفاق مع ياسين بونو؟ إليكم التفاصيل

حسم مسؤولو الهلال السعودي، اتفاقهم مع الدولي المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية، للانتقال إلى صفوف الفريق الملقب بالزعيم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبالرغم من امتلاك الهلال السعودي لثنائي حراسة المرمى عبد الله المعيوف ومحمد العويس، إلا إنه يسعى لضم ياسين بونو خلال الميركاتو الجاري.

اقرأ أيضًا: تعرَّف إلى راتب نيمار مع نادي الهلال السعودي

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن الهلال توصَّل لاتفاق نهائي مع ياسين بونو وناديه إشبيلية، لشرائه خلال الفترة الحالية، على أن يوقع الدولي المغربي على عقد مع النادي الأزرق لمدَّة 3 مواسم.

وفي نفس الوقت، كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المختص في أخبار الانتقالات، التفاصيل المالية للصفقة، حيث كتب عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الهلال سيدفع حوالي 19 مليون يورو إلى نظيره إشبيلية، مشيراً إلى أن بايرن ميونخ الذي كان يسعى للتعاقد مع بونو انسحب بعدما علم بعرض الهلال.

اقرأ أيضًا: باريس سان جيرمان يوافق على رحيل مبابي للهلال السعودي

ومن المنتظر أن يخضع ياسين بونو لإجراءات الكشف الطبي خلال الساعات المقبلة، على أن يتم بعدها الإعلان عن انتقاله إلى الهلال السعودي رسميّاً.

المصدر / وكالات