تعرف على راتب نيمار مع نادي الهلال السعودي

أكدت تقارير إعلامية مختلفة، اقتراب الدولي البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، من الانتقال إلى نادي الهلال السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية براتب ضخم.



وكشفت أن نجم السليساو سيحصل على راتب سنوي يقدر بـ100 مليون يورو، ولكن موقع "فوت ميركاتو"، وفي خبر وصفه بالحصري، أشار إلى أن النجم البرازيلي سيتقاضى أكثر من هذا الراتب، في حال إتمام صفقة انتقاله إلى النادي السعودي.



وأضاف ذات المصدر، أن راتب نيمار مع الهلال يتراوح بين 300 إلى 400 مليون يورو خلال الموسمين القادمين، على أن يستفيد اللاعب أيضًا من عائدات حقوق الصورة، حيث رغب منذ البداية في الحصول على مثل راتب بنزيما مهاجم نادي الاتحاد (200 مليون يورو).



وأوضح الموقع الفرنسي أن الزعيم أنهى صفقة البرازيلي بـ120 مليون يورو باحتساب المكافآت، لتكون صفقة البيع الأكبر في تاريخ باريس سان جيرمان.



وذكرت صحيفة الإخبارية السعودية أن إدارة نادي الهلال ستنظم حفلًا لتقديم لاعبها الجديد لجماهيره هذا الأسبوع في استاد الملك فهد الدولي، بعد إتمام جميع تفاصيل الصفقة.



وكان مدرب باريس سان جيرمان، لويس إنريكي، وكذلك المدير الرياضي لويس كامبوس، قد أخبرا نيمار بالفعل الأسبوع الماضي أنه لن يكون ضمن حساباتهما للموسم المقبل.



ورغم امتداد عقده حتى عام 2027، أراد العاصمي الفرنسي ضمان رحيل اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا هذا الصيف، لا سيما أنه لم يرقَ أبدًا إلى مستوى التوقعات بعد قدومه بالصفقة المدوية التي أبرمها باريس في عام 2017 لاستقدام المهاجم البرازيلي من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، في صفقة ما تزال هي الأغلى في التاريخ.

المصدر / فلسطين اونلاين