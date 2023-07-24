باريس سان جيرمان يوافق على رحيل مبابي للهلال السعودي

بدأ باريس سان جرمان بتلقي رغبات الأندية المهتمة بضمّ مهاجمه الدولي كيليان مبابي الذي دخل بمعركة لي ذراع مع بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، وسمح للهلال السعودي بالتحدّث معه بعد اقتراحه 300 مليون يورو (333 مليون دولار) لضمّه، حسب ما علمت وكالة فرانس برس الإثنين من مصدر قريب من المفاوضات.



وتلقى نادي العاصمة المملوك قطرياً منذ 2011 خطاباً من الهلال يتضمّن عرضاً صريحاً وطلب السماح باقتراح عقد على مبابي. ولا يمكن لهكذا عقد أن يتمّ إلا بموافقة اللاعب الذي لم يعبّر البتة عن رغبته بالانتقال إلى الدوري السعودي، خلافاً لرغباته السابقة بحمل ألوان ريال مدريد الإسباني.



وقال المصدر "سمح باريس سان جرمان للهلال بالتفاوض مع كيليان مبابي حول عرض بقيمة 300 مليون يورو".



وينتهي عقد مبابي، بطل مونديال 2018 ووصيف مونديال قطر 2022 الذي توج فيه هدافًا، في حزيران/يونيو 2024 ما يعني أنه سيصبح حينها لاعبًا حرًا للانتقال الى أي نادٍ آخر من دون مقابل. لكن النادي الباريسي ورئيسه القطري ناصر الخليفي لا يقبلان برحيله مجانًا وطلبا منه التوقيع على عقد جديد أو الموافقة على بيعه هذا الصيف.



في المقابل، يرفض مبابي، المستبعد عن جولة الفريق في اليابان وكوريا الجنوبية استعداداً للموسم المقبل، تجديد عقده في ظل اقتناع النادي الباريسي باتفاق لاعبه مع ريال مدريد لحمل ألوانه بدءاً من الصيف المقبل.

وأضاف المصدر ان أندية أوروبية عدّة، بينها ريال مدريد، عبّرت عن رغبتها بضم المهاجم الفتاك البالغ 24 عاماً، بعد إعلان غيابه عن معسكر الفريق، متحدثاً عن "صيغ مختلفة ابتكرتها أندية عدّة تضمنت مبادلة لاعب عالي الجودة. فتح هذا الأمر السوق مع عدة أندية".



وبعدما لعب "البيت الأبيض" دور المتفرّج، على الأقل من الناحية العلنية، يبدو أن ريال مدريد دخل مجدداً على خط التفاوض لضم المهاجم البارع. سعى أوّلاً لضم مبابي مجاناً الصيف المقبل، لقاء راتب خيالي.



في الانتظار، يتدرّب "كيكي" مع الفريق الرديف لسان جرمان في مركز بواسّي. وقّع للمعجبين يوم الأحد ببرودة أعصاب وسط عاصفة التكهنات بشأن مستقبله.



وحسب المصدر القريب من المفاوضات، انضمت أندية ريال مدريد، برشلونة (إسبانيا)، تشلسي، مانشستر يونايتد، توتنهام (إنكلترا) وإنتر (إيطاليا)، لجوقة الراغبين بالتعاقد مع المهاجم الفذّ صاحب الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة مع سان جرمان (212 في 260 مباراة).



ولم يردّ معسكر اللاعب على الانباء الأخيرة، فيما كرّر مبابي أكثر من مرة رغبته باللعب مع سان جرمان في موسم 2023-2024.



ووصل فريقه بقيادة المدرب الجديد الإسباني لويس إنريكي إلى أوساكا وتدرّب الإثنين أمام ثلاثة آلاف متفرّج.



وأبلغ النادي الصحافيين الفرنسيين الحاضرين، أن إنريكي لن يعقد مؤتمرات صحافية بعد المباريات الودية في آسيا، أوّلها في أوسكا الثلاثاء (10,20 ت غ) أمام النصر السعودي ونجمه البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو.

المصدر / فلسطين اونلاين