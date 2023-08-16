مرحبًا بالانتخابات المحلية

الانتخابات آلية جيدة لمقاربة قضايا الوطن العديدة، ومنها الانتخابات العامة السياسية والتشريعية، والانتخابات المحلية، والانتخابات النقابية، ومن فوائد الانتخابات أنها تحوز على رضا جميع السكان، وتستخرج أفضل ما عندهم من خبرات وقدرات، وجيد أن تكون الانتخابات دورية بحسب أزمنة محددة قانونيًّا.

نعم، تعطلت الانتخابات العامة بقرار من رئيس السلطة، وهو تعطيل انتقدته مكونات الشعب الفلسطيني، الذي عبّر عن تشككه من حجة القدس التي اختفى خلفها رئيس السلطة، وما زال الشعب يطالب السلطة بالانتخابات العامة.

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ونعم، تعطّلت الانتخابات المحلية في غزة، وكل مكونات الشعب تطالب بها، وجيد أن بادرت حركة حماس في لقائها مع الفصائل في ١٥ /٨ الجاري بطرح إجرائها، وهي مبادرة حظيت بموافقة الفصائل، وبالطبع بموافقة السكان، ونأمل أن تجري في أقرب وقت مناسب على أسس ديمقراطية.

نأمل أن تجرى الانتخابات المحلية بشكل ناجح في أقرب فرصة وبشفافية تكون نموذجًا للانتخابات العامة التي يطالب بها الشعب.