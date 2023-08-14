فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

المقاومة الشعبية تُرحّب بمخرجات اللقاء التشاوري حول انتخابات الهيئات المحلية

الاحتلال يفرج عن الأسير أحمد عز الدين عمارنة من جنين

جبل المكبر يتوج بكأس "أبو عمار" للمرة الثالثة تواليًا

نصر الله لقادة الاحتلال: أنتم أيضًا ستعودون إلى العصر الحجري إذا هاجمتم لبنان

في مشهد قرآني مهيب.. انطلاق مشروع "صفوة الحفاظ 2" غدًا الثلاثاء

المحرر الشنار يدعو للوحدة من أجل إسناد الأسرى في معركتهم ضد الاحتلال

تعرف على راتب نيمار مع نادي الهلال السعودي

بالأسماء.. كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح الأربعاء 16 أغسطس

الكشف عن خليفة مانشيني في تدريب منتخب إيطاليا

هيئة مقدسية تحذّر من هجمة شرسة لتهويد التعليم في القدس

المقاومة الشعبية تُرحّب بمخرجات اللقاء التشاوري حول انتخابات الهيئات المحلية

14 اغسطس 2023 . الساعة 23:14 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

رحّبت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين بمخرجات اللقاء الوطني التشاوري، كخطوة جادة نحو إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.

وأشادت المقاومة الشعبية في تصريح، بالموقف المسؤول والإيجابي لحركة "حماس" حول استعدادها لتوفير الأجواء والضمانات الكافية لإنجاح الانتخابات وتجاوز كل المعوقات والعقبات التي تحول دون الوصول الى هذه المحطة الهامة من تاريخ شعبنا.

اقرأ أيضا: اللقاء التشاوري بغزة يؤكد في بيانه الختامي على ضرورة إجراء انتخابات الهيئات المحلية

وعت الحركة، كافة الأطراف المعنية وخاصة لجنة الانتخابات المركزية إلى ترجمة مخرجات اللقاء الوطني وتهيئة الظروف اللازمة لإتمام هذه الخطوة كمرحلة أولى للوصول إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #الانتخابات المحلية #حركة المقاومة الشعبية #لجنة الانتخابات #الهيئات المحلية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة