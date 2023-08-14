المقاومة الشعبية تُرحّب بمخرجات اللقاء التشاوري حول انتخابات الهيئات المحلية

رحّبت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين بمخرجات اللقاء الوطني التشاوري، كخطوة جادة نحو إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.

وأشادت المقاومة الشعبية في تصريح، بالموقف المسؤول والإيجابي لحركة "حماس" حول استعدادها لتوفير الأجواء والضمانات الكافية لإنجاح الانتخابات وتجاوز كل المعوقات والعقبات التي تحول دون الوصول الى هذه المحطة الهامة من تاريخ شعبنا.

اقرأ أيضا: اللقاء التشاوري بغزة يؤكد في بيانه الختامي على ضرورة إجراء انتخابات الهيئات المحلية



وعت الحركة، كافة الأطراف المعنية وخاصة لجنة الانتخابات المركزية إلى ترجمة مخرجات اللقاء الوطني وتهيئة الظروف اللازمة لإتمام هذه الخطوة كمرحلة أولى للوصول إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية.

المصدر / فلسطين أون لاين