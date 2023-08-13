تفاصيل حادث سيارة حكيم زياش

تعرضت سيارة حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي لحادث اصطدام في العاصمة الهولندية أمستردام، مما تسبب بإحداث أضرار كبيرة فيها.



وحسب موقع (sportsbrief) فإن سيارة زياش من نوع رولز رويس كولينان والتي تقدر قيمتها بنحو 360 ألف جنيه إسترليني، اصطدمت بسيارة أخرى من نوع فولكسفاجن قبل انحرافها لتصطدم مرة أخرى بحاجز للدراجات الهوائية.



ولم يكن نجم "أسود الأطلس" داخل السيارة لحظة وقوع الحادث الذي أثار التكهنات بشأن مستقبله وإمكانية عودته إلى ناديه السابق أياكس أمستردام الذي عاش معه سنوات رائعة من التألق.



وسبق لموقع "teamtalk" التأكيد على أن بوكيتينو بدأ يعيد حساباته، باحثًا فكرة الاحتفاظ بخدمات زياش، بعد تعرض لاعبه الجديد الفرنسي كريستوفر نكوكو إلى إصابة قوية تطلبت تدخلًا جراحيًا، ما يعني غيابه لفترة طويلة عن ملاعب كرة القدم.



وينتهي عقد النجم المغربي مع تشيلسي في 30 من يونيو/ حزيران لعام 2025، حيث كان البلوز يخطط لعرضه للبيع في صفقة من الممكن أن تصل قيمتها إلى 20 مليون يورو.



جدير بالذكر أن زياش اكتفى بالظهور في 24 مواجهة مع تشيلسي اللندني في الموسم المنصرم، وقدم خلالها 3 تمريرات حاسمة دون تسجيل أي أهداف، بمجموع دقائق لعب بلغ 929 دقيقة فقط.

المصدر / فلسطين اونلاين