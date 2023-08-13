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بالفيديو مدرس يهدي طالبًا سيارة فاخرة تجاوزت المليون جنيه.. ما القصة؟

13 اغسطس 2023 . الساعة 01:43 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

في لقطة غريبة، أهدى أحد المدرسين بمحافظة كفر الشيخ الطالب الأول على الثانوية العامة، شعبة علمي علوم، سيارة فارهة قدر ثمنها بمبلغ مليون جنيه.

وقدم المدرس في حفل أقيم بإحدى القاعات الكبرى في مدينة كفر الشيخ، للطالب محمود سيارة قيمتها تتجاوز مليون جنيه مصري.

ولم يقتصر التكريم على الطالب المتفوق فقط، بل تم أيضًا تكريم 85 طالبًا وطالبة آخرين من المتفوقين على مستوى الجمهورية، وتم منحهم ساعات وأجهزة "لاب توب".

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وصرح المعلم أنه قام بتنظيم هذا التكريم بهدف تحفيز الطلاب المتميزين وتخفيف الضغوط التي مروا بها خلال العام الدراسي.

وأبدى الطلاب المكرمون فرحتهم الكبيرة بهذا التكريم، في حين أبدى الطالب محمود، الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة شعبة علمي علوم، والذي أهدى له المعلم السيارة الفارهة، فرحته الشديدة بهذه الهدية الكبيرة.

وكشف الطالب الأول على الثانوية العامة أنه كان يعمل بجد طوال العام الدراسي، من أجل وصوله إلى هذه اللحظة التي كانت بمثابة حلم طويل وبالفعل تحقق.

وأشار إلى أنه لم يكن يتوقع أبدًا أن يحصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية قائلًا: "كنت متوقعًا أنى هطلع الأول على المحافظة بس مش الجمهورية".

المصدر / وكالات
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