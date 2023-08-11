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تطور مفاجئ في مصير حكيم زياش مع تشيلسي

11 اغسطس 2023 . الساعة 20:22 بتوقيت القدس
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تطور مفاجئ في مصير حكيم زياش مع تشيلسي

شهد مستقبل المغربي حكيم زياش، نجم تشيلسي الإنجليزي، انقلابًا مثيرًا خلال الأيام الأخيرة بعد أن كان قريبًا للغاية من الرحيل عن "ستامفورد بريدج" خلال فترة الانتقالات الصيفية الراهنة.

وسبق لتشيلسي وضع زياش البالغ من العمر 30 عامًا، ضمن قائمة مختصرة من ثلاثة لاعبين يرغب في التخلص منهم خلال الميركاتو الصيفي، إلى جانب البلجيكي روميلو لوكاكو والمهاجم الإنجليزي كالوم هودسون أودوي.

وحسب "teamtalk" فإن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، بدأ يعيد حساباته، باحثًا فكرة الاحتفاظ بخدمات زياش رغم اهتمام أندية عدة بالتعاقد مع اللاعب المغربي أبرزها ميلان الإيطالي وأياكس أمستردام الهولندي.

ويأتي موقف بوكتينيو الجديد، بعد تعرض لاعبه الجديد الفرنسي كريستوفر نكوكو إلى إصابة قوية تطلبت تدخلًا جراحيًا مما يعني غيابه لفترة طويلة عن ملاعب كرة القدم.

وبات تشيلسي يفاضل بين الاحتفاظ بخدمات أحد الثنائي زياش أو لوكاكو؛ لكن الأخير لا يلقى قبولًا داخل أروقة النادي اللندني بفعل مشكلاته الأخيرة، مما يجعل زياش قريبًا من البقاء هذا الموسم.

وينتهي عقد النجم المغربي مع تشيلسي في 30 من يونيو/ حزيران لعام 2025، حيث كان البلوز يخطط لعرضه للبيع في صفقة تصل قيمتها المتوقعة إلى 20 مليون يورو.

جدير بالذكر أن زياش اكتفى بالظهور في 24 مواجهة مع تشيلسي اللندني في الموسم المنصرم، وقدم خلالها 3 تمريرات حاسمة دون تسجيل أي أهداف، بمجموع دقائق لعب بلغ 929 دقيقة فقط.

المصدر / فلسطين اونلاين
#تشيلسي #حكيم زياش

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