ماذا ينتظر محمد صلاح في افتتاح الدوري الانجليزي؟

يبحث المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، إلى تعزيز أرقامه القياسية حينما يحل ضيفاً ثقيلاً مع فريقه على تشيلسي اللندني الأحد المقبل، في قمة مباريات الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويعد صلاح البالغ من العمر 30 عاماً، اللاعب الوحيد الذي لم يتوقف عن تسجيل الأهداف لصالح ليفربول في مبارياته الافتتاحية بالدوري الإنجليزي الممتاز، في رقم قياسي يسعى إلى تعزيزه أمام تشيلسي.



ونجح الفرعون المصري في التسجيل خلال 6 مباريات افتتاحية خاضها مع ليفربول بالدوري الإنجليزي منذ الانضمام إليه عام 2017، كان آخرها الهدف في مرمى فولهام بافتتاح الموسم الماضي خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2.



لكن صلاح لا يبدو هداف البريميرليغ التاريخي في المباريات، حيث يملك النجم المصري 8 أهداف في الافتتاح بالتساوي مع آلان شيرار وفرانك لامبارد وواين روني.



ويخطط محمد صلاح لتسجيل هدفه التاسع في الافتتاح، وينفرد بهذا الرقم القياسي متجاوزاً أساطير بحجم لامبارد وشيرار وروني.



جدير بالذكر أن صلاح انضم إلى صفوف ليفربول عام 2017، ومنذ ذلك الوقت خاض 218 مباراة في الدوري الإنجليزي أحرز عبرها 137 هدفاً مع تقديم 62 تمريرة حاسمة، إلى جانب امتلاكه هدفين آخرين في البريميرليغ خلال 13 مواجهة خاضها مع تشيلسي.

المصدر / فلسطين اونلاين