هل يشارك مانويل نوير في مباراة السوبر الألماني؟

تحوم الشكوك حول حارس وقائد بايرن ميونيخ مانويل نوير العائد من اصابة ابعدته عن الملاعب لفترة طويلة، وذلك قبيل الكأس السوبر الالمانية لكرة القدم التي تجمع السبت بين بطل الدوري ولايبزيغ حامل الكأس.

ويلتقي الفريقان في الكأس السوبر للعام الثاني توالياً، في حين انتهت النسخة الاخيرة العام الماضي لصالح بايرن الذي حقق لقبه العاشر القياسي بفوزه على لايبزيغ 5-3. كما يأمل النادي البافاري في احراز اللقب للمرة السابعة في الأعوام الثمانية الأخيرة.

ويدرك بايرن في مشاركته الـ 12 في الكأس السوبر صعوبة مهمته أمام منافس لم يتمكن من الفوز عليه في "بوندسليغا" الموسم الماضي، اذ فرض لايبزيغ التعادل 1-1 على ملعبه "ريد بول أرينا" وعاد من ميونيخ بفوز 3-1 في أيار/مايو.

ومع انطلاق صافرة البداية على ملعب "أليانز أرينا" مساء السبت، سيدافع عن عرين النادي البافاري، المتوج بلقب الدوري للموسم الـ 11 توالياً، الحارس سفن أولرايش الرقم الثاني الأبدي في بايرن والذي يقف منذ عام 2015 في ظل نوير.

وضع نوير (37 عاماً) خطة عودته إلى الملاعب بعد خضوعه لجراحة جراء تعرضه لاصابة خطيرة في ركبته اليمنى (كسر في الجزء السفلي، فيما تحدثت وسائل إعلام محلية عن كسر مزدوج في عظم القصبة الشظية) في كانون الأول/ديسمبر، وهي أن يكون جاهزاً بنسبة 100 في المئة منذ اليوم الأول من الاستعدادات الصيفية لبايرن منتصف حزيران/يوليو، بعد سبعة أشهر ونصف من تعرضه للاصابة عندما كان يمارس رياضة التزلج.

لم تسر الامور كما يشتهي الحارس الدولي الذي خضع لجراحة جديدة قبل 10 أيام من أجل إزالة قطعة معدنية من ساقه المصابة، وهي عملية مخطط لها وفقاً لبايرن، لكن حالته البدنية أثارت قلق الصحافة المحلية في الفترة الأخيرة، حيث تدعي صحيفة "بيلد" اليومية أن حارس المرمى يواجه صعوبة في التسديد وتمرير الكرة.

وضمن السياق ذاته، أوضحت صحيفة كيكر أن عودة نوير، في الوضع الحالي، مقدرة في نهاية أيلول/سبتمبر أو بداية تشرين الأول/أكتوبر، بينما تشير بيلد إلى أن الموعد النهائي هو بداية عام 2024.

المصدر / فلسطين اونلاين