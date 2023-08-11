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نابولي يتعاقد مع لاعب الوسط السويدي كايوسته من ستاد رانس

11 اغسطس 2023 . الساعة 02:29 بتوقيت القدس
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نابولي يتعاقد مع لاعب الوسط السويدي كايوسته من ستاد رانس

أعلن نادي نابولي حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الخميس عن تعاقده مع لاعب الوسط السويدي يانس كايوسته من استاد رانس المنافس بدوري الدرجة الأولى الفرنسي.

ولم يتم ذكر أي تفاصيل مالية لكن وسائل إعلام إيطالية ذكرت أن نابولي دفع 12 مليون يورو (13.19 مليون دولار) للاعب البالغ من العمر 24 عاما.

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وانضم كايوسته إلى رانس في يناير كانون الثاني 2022 بعد ثلاث سنوات ونصف قضاها مع ميتيلاند الدنمركي، حيث فاز بلقب الدوري في عام 2020.

وخاض كايوسته أول مباراة دولية له مع السويد خلال الهزيمة 2-صفر وديا أمام الدنمرك في نوفمبر تشرين الثاني 2020 وخاض 15 مباراة دولية.

وتم ضم اللاعب لتشكيلة السويد المؤلفة من 26 لاعبا في بطولة أوروبا 2020، والتي تأجلت حتى عام 2021 بسبب جائحة كوفيد-19.

المصدر / رويترز
#نابولي #دوري الدرجة الأولى الإيطالي #استاد رانس #دوري الدرجة الأولى الفرنسي

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