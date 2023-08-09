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9 أغسطس في ذاكرة أحداث فلسطين

09 اغسطس 2023 . الساعة 08:00 بتوقيت القدس
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9 أغسطس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 9 أغسطس/ آب العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:

  • 1911 عقد المؤتمر الصهيوني العاشر في بازل بسويسرا.
  • 1945 الولايات المتحدة تسقط قنبلة ذرية أطلق عليها اسم الرجل البدين على مدينة ناغاساكي أودت بحياة من 60000 إلى 80000 نسمة.
  • 1967 ستون شخصًا من كبار أثرياء اليهود في العالم يعقدون مؤتمرًا في القدس يتعهدون فيه بدعم (إسرائيل) ماليًا.
  • 1969 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تختطف طائرة أمريكية متجهة إلى فلسطين المحتلة، وقد نفذت العملية المناضلة ليلي خالد، وساعدها المناضل سليم العيساوي.
  • 1989 الكيان العبري يسمح للمتطرفين اليهود بإقامة الصلوات في المسجد الأقصى للمرة الأولى رسميًا.
  • 1990 مجلس الأمن الدولي يتبنى بالاجماع "القرار رقم 662" الذي يعتبر أن ضم الكويت إلى العراق أيًا كان الشكل والذريعة ليس له أي أساس قانوني وهو ملغي وكأنه لم يكن>
  • 1991 وزراء خارجية دُول منظمة التعاون الإسلامي يؤيدون في مؤتمرهم الذي عقد في إسطنبول بتركيا إبقاء الحصار على العراق.
  • 1999 رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات يوافق على الاقتراح الإسرائيلي للبدء بتطبيق اتفاقية (واي رفر) في شهر سبتمبر 1999م.
  • 2001 مقتل 18 إسرائيليًا وإصابة 120 بجروح في عملية استشهادية بشارع يافا غرب مدينة القدس، نفذها عز الدين المصري من كتائب الشهيد عز الدين القسام.
  • 2008 وفاة الشاعر الفلسطيني المشهور محمود درویش.
  • 2014 محكمة القضاء الإداري المصرية تحكم بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر.
  • 2021 اللجنة الدولية للتغيرات المناخية التابعة للأمم المتحدة تصدر الجزء الأول من التقرير السادس حول تغير المناخ وآثاره.
المصدر / فلسطين أون لاين
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