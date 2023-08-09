9 أغسطس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 9 أغسطس/ آب العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:
- 1911 عقد المؤتمر الصهيوني العاشر في بازل بسويسرا.
- 1945 الولايات المتحدة تسقط قنبلة ذرية أطلق عليها اسم الرجل البدين على مدينة ناغاساكي أودت بحياة من 60000 إلى 80000 نسمة.
- 1967 ستون شخصًا من كبار أثرياء اليهود في العالم يعقدون مؤتمرًا في القدس يتعهدون فيه بدعم (إسرائيل) ماليًا.
- 1969 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تختطف طائرة أمريكية متجهة إلى فلسطين المحتلة، وقد نفذت العملية المناضلة ليلي خالد، وساعدها المناضل سليم العيساوي.
- 1989 الكيان العبري يسمح للمتطرفين اليهود بإقامة الصلوات في المسجد الأقصى للمرة الأولى رسميًا.
- 1990 مجلس الأمن الدولي يتبنى بالاجماع "القرار رقم 662" الذي يعتبر أن ضم الكويت إلى العراق أيًا كان الشكل والذريعة ليس له أي أساس قانوني وهو ملغي وكأنه لم يكن>
- 1991 وزراء خارجية دُول منظمة التعاون الإسلامي يؤيدون في مؤتمرهم الذي عقد في إسطنبول بتركيا إبقاء الحصار على العراق.
- 1999 رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات يوافق على الاقتراح الإسرائيلي للبدء بتطبيق اتفاقية (واي رفر) في شهر سبتمبر 1999م.
- 2001 مقتل 18 إسرائيليًا وإصابة 120 بجروح في عملية استشهادية بشارع يافا غرب مدينة القدس، نفذها عز الدين المصري من كتائب الشهيد عز الدين القسام.
- 2008 وفاة الشاعر الفلسطيني المشهور محمود درویش.
- 2014 محكمة القضاء الإداري المصرية تحكم بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر.
- 2021 اللجنة الدولية للتغيرات المناخية التابعة للأمم المتحدة تصدر الجزء الأول من التقرير السادس حول تغير المناخ وآثاره.
المصدر / فلسطين أون لاين