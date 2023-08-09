9 أغسطس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 9 أغسطس/ آب العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1911 عقد المؤتمر الصهيوني العاشر في بازل بسويسرا.

عقد المؤتمر الصهيوني العاشر في بازل بسويسرا. 1945 الولايات المتحدة تسقط قنبلة ذرية أطلق عليها اسم الرجل البدين على مدينة ناغاساكي أودت بحياة من 60000 إلى 80000 نسمة.

الولايات المتحدة تسقط قنبلة ذرية أطلق عليها اسم الرجل البدين على مدينة ناغاساكي أودت بحياة من 60000 إلى 80000 نسمة. 1967 ستون شخصًا من كبار أثرياء اليهود في العالم يعقدون مؤتمرًا في القدس يتعهدون فيه بدعم (إسرائيل) ماليًا.

ستون شخصًا من كبار أثرياء اليهود في العالم يعقدون مؤتمرًا في القدس يتعهدون فيه بدعم (إسرائيل) ماليًا. 1969 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تختطف طائرة أمريكية متجهة إلى فلسطين المحتلة، وقد نفذت العملية المناضلة ليلي خالد، وساعدها المناضل سليم العيساوي.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تختطف طائرة أمريكية متجهة إلى فلسطين المحتلة، وقد نفذت العملية المناضلة ليلي خالد، وساعدها المناضل سليم العيساوي. 1989 الكيان العبري يسمح للمتطرفين اليهود بإقامة الصلوات في المسجد الأقصى للمرة الأولى رسميًا.

الكيان العبري يسمح للمتطرفين اليهود بإقامة الصلوات في المسجد الأقصى للمرة الأولى رسميًا. 1990 مجلس الأمن الدولي يتبنى بالاجماع "القرار رقم 662" الذي يعتبر أن ضم الكويت إلى العراق أيًا كان الشكل والذريعة ليس له أي أساس قانوني وهو ملغي وكأنه لم يكن>

مجلس الأمن الدولي يتبنى بالاجماع "القرار رقم 662" الذي يعتبر أن ضم الكويت إلى العراق أيًا كان الشكل والذريعة ليس له أي أساس قانوني وهو ملغي وكأنه لم يكن> 1991 وزراء خارجية دُول منظمة التعاون الإسلامي يؤيدون في مؤتمرهم الذي عقد في إسطنبول بتركيا إبقاء الحصار على العراق.

وزراء خارجية دُول منظمة التعاون الإسلامي يؤيدون في مؤتمرهم الذي عقد في إسطنبول بتركيا إبقاء الحصار على العراق. 1999 رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات يوافق على الاقتراح الإسرائيلي للبدء بتطبيق اتفاقية (واي رفر) في شهر سبتمبر 1999م.

رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات يوافق على الاقتراح الإسرائيلي للبدء بتطبيق اتفاقية (واي رفر) في شهر سبتمبر 1999م. 2001 مقتل 18 إسرائيليًا وإصابة 120 بجروح في عملية استشهادية بشارع يافا غرب مدينة القدس، نفذها عز الدين المصري من كتائب الشهيد عز الدين القسام.

مقتل 18 إسرائيليًا وإصابة 120 بجروح في عملية استشهادية بشارع يافا غرب مدينة القدس، نفذها عز الدين المصري من كتائب الشهيد عز الدين القسام. 2008 وفاة الشاعر الفلسطيني المشهور محمود درویش.

وفاة الشاعر الفلسطيني المشهور محمود درویش. 2014 محكمة القضاء الإداري المصرية تحكم بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر.

محكمة القضاء الإداري المصرية تحكم بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر. 2021 اللجنة الدولية للتغيرات المناخية التابعة للأمم المتحدة تصدر الجزء الأول من التقرير السادس حول تغير المناخ وآثاره.

المصدر / فلسطين أون لاين