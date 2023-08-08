الكتلة: سنتابع إجراءات التحقيق بشأن الاعتداء على طالباتنا بجامعة الخليل

الخليل-غزة/ محمد أبو شحمة:

أكد الناطق باسم الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل أحمد الشريف، أن الكتلة ستتابع إجراءات لجنة التحقيق التي شكَّلها مجلس أمناء الجامعة بشأن "الاعتداء الآثم" على طالبات الكتلة في جامعة الخليل.

وأوضح الشريف لصحيفة "فلسطين"، أن الكتلة حصلت على ضمانات من مجلس أمناء الجامعة، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في جنوب الضفة الغربية، بمحاسبة المعتدين على الطالبات.

وقال الشريف: "ما حدث أمام جامعة الخليل لن يمر دون محاسبة المعتدين بأقصى درجات العقوبات، والخطوات النقابية مستمرة إلى حين صدور نتائج التحقيق من اللجنة المشكلة".

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وبيَّن أن هناك لجنة أخرى شكلت من أهالي مدينة الخليل لمحاسبة المعتدين على طالبات الجامعة والصحفيين، وبدأت بإجراءاتها.

يُشار إلى أن الكتلة وقعت على ميثاق شرف، بعد تدخل وساطات ومنظمات حقوقية، لإنهاء اعتصام الطلبة داخل الجامعة.

ونصَّ ميثاق الشرف على احترام نتائج لجنة التحقيق الصادرة عن مجلس أمناء جامعة الخليل، والمحافظة على النسيج الاجتماعي فيها.

وكما أكد إدانة الاعتقال السياسي، وخاصة للطلاب على خلفية العمل الطلابي والنقابي في الجامعات، وشدَّد الميثاق على حرية العمل النقابي والطلابي داخل حرم الجامعة، وفقًا للنظام الخاص بمجلس اتحاد الطلبة.

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واعتدى عناصر أمن بزي مدني يوم الخميس الماضي، على طالبات الكتلة الإسلامية وصحفيين، في وقفة أمام الجامعة رفضًا للاعتقال السياسي في الخليل.

ودانت عائلات وعشائر الخليل الاعتداء على بناتهم، وقالت إنها "ستلاحق المعتدين قانونيًا وعشائريًا".

وأكدت عائلات الطالبات المعتدى عليهن أنها "ستتخذ الخطوات العشائرية والقانونية لملاحقة المعتدين"، وحمَّلت إدارة جامعة الخليل "مسؤولية الفشل في احتواء الموقف الذي أدَّى إلى هذا الاعتداء الخطير".