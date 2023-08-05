"الكتلة الإسلامية" بجامعة الخليل: ننتظر قرارات لجنة التحقيق في الاعتداء على الطالبات

أكدت "الكتلة الإسلامية" في جامعة الخليل، أنها "تنتظر من لجنة التحقيق المشكّلة من مجلس أمناء الجامعة أن تخرج بقرارات جريئة وصارمة، تعالج جذور المشكلة وتضمن حرية العمل النقابي والطلابي في الجامعة وتوقع أقصى العقوبات بكل المعتدين على طالبات الجامعة والصحفيين".

وأضافت الكتلة في بيان اليوم السبت، أن "ميثاق الشرف الذي تم توقيعه اليوم، يعدّ خطوة أولى على طريق تصويب أوضاع العمل الطلابي والنقابي في الجامعة ووقف ممارسات التضييق على أنشطة الأطر الطلابية ومنعها".

وكانت عناصر من "الشبيبة" الفتحاوية في جامعة الخليل، قد اعتدت، يوم الخميس الماضي، على طالبات الكتلة الإسلامية وصحفيين، خلال وقفة أمام الجامعة رفضا للاعتداءات على طالبات الجامعة.

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وقامت عناصر من "الشبيبة" بالاعتداء على الطالبات، وضرب الصحفيين نضال النتشة وعبد المحسن الشلالدة وساري جرادات ولؤي عمرو، ورشهم بالغاز.

ونظمت الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل، الخميس الماضي، وقفة رافضة لاعتداءات الشبيبة على طالبات الجامعة والمطالبة بمحاسبة المعتدين.

واستنكرت الكتلة الإسلامية وجبهة العمل الطلابي التقدمية في جامعة الخليل، الاعتداء السافر الذي قام به عناصر من حركة "الشبيبة" الفتحاوية على طالبات الكتلة الإسلامية العاملات في نشاط إرشاد الطلبة الجدد.

المصدر / فلسطين أون لاين