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المباحث العامة تُوقف 3 مواطنين أطلقوا النار خارج إطار القانون

07 اغسطس 2023 . الساعة 10:55 بتوقيت القدس
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المباحث العامة تُوقف 3 مواطنين أطلقوا النار خارج إطار القانون

أوقفت المباحث العامة في الشرطة الفلسطينية ثلاثة مُواطنين بعد إطلاقهم النار خارج إطار القانون في مناسبات مختلفة، بمحافظتي غزة والوسطى.

وفي هذا الصدد، أوقفت المباحث العامة بمحافظة غزة - قسم "مباحث الشيخ رضوان"، مواطناً بعد إطلاقه النار في الهواء خلال شجار عائلي في منطقة الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.

وأوضحت المباحث العامة أنه وبعد البحث والتحري تمَّ التعرّف إلى مُطلق النار، وبضبطه واستجوابه، أقر بإطلاقه النار في الهواء، وبدلالته تم ضبط "المسدس" المستخدم.

وأشارت إلى أنه تمَّ إحالة المشتبه به وملف القضية والمسدَّس إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

وفي ذات السياق، تمكنت مباحث محافظة غزة (قسم الشجاعية) من ضبط وإحضار مواطن أطلق النار في الهواء خلال شجار عائلي.

وأوضحت المباحث أنه بعد متابعة للقضية تبين قيام (م . ش) بإطلاق النار في الهواء بعد حدوث إشكالية مع أحد اقاربه، مشيرة إلى أنه تمَّ التحرز على السلاح من نوع كلاشنكوف واستكمال الاجراءات القانونية.

في سياق متصل، أوقفت المباحث العامة - قسم مركز شرطة النصيرات المواطن (م. ش)، وذلك لقيامه بإطلاق النار في الهواء ابتهاجاً بعودة أحد أقاربه من السفر.

وبيَّن الرائد محمد درويش رئيس قسم مباحث النصيرات أنه وبإجراء البحث والتحري عن مطلق النار تمَّ التعرف إلى المذكور وبضبطه واستجوابه أقر بإطلاق النار، وبدلالته تم ضبط ومصادرة سلاح كلاشنكوف استخدم في الواقعة.

ولفت إلى إحالة المذكور والمضبوطات للنيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية بحقه وفقاً للأصول.

المصدر / فلسطين أون لاين
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