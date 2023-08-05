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خرجت ابتهاجا بعملية "تل أبيب"

بالفيديو أجهزة أمن السلطة تقمع مسيرة في جنين

05 اغسطس 2023 . الساعة 22:44 بتوقيت القدس
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أجهزة أمن السلطة تقمع مسيرة في جنين

قمعت أجهزة أمن السلطة، مساء اليوم السبت، مسيرة حاشدة خرجت من مخيم جنين ابتهاجا بعملية تل أبيب.

وأطلقت الأجهزة الأمنية الرصاص الحي بكثافة خلال قمع مسيرة خرجت من مخيم جنين بعد عملية تل أبيب.

وأفادت مصادر محلية بإصابة الصحفي محمد عابد بقنبلة غاز أطلقتها أجهزة أمن السلطة خلال تغطيته لمسيرة مخيم جنين.

كما أصيب الصحفي علي سمودي بقنبلة غاز أطلقتها أجهزة السلطة في جنين.

وأفادت مصادر محلية أن أجهزة أمن السلطة اعتقلت شابين قرب دوار السينما في جنين بعد أن اعتدت عليهما.

وفي وقت سابق اليوم، قتل مستوطن وأصيب اثنين آخرين  في عملية إطلاق نار وسط مدينة (تل أبيب) المحتلة.

ومنفذ العملية هو الشاب الفلسطيني كامل أبو بكر من مدينة جنين، وكان يحمل معه وصية مكتوب فيها بأنه أراد الثأر لهجوم المستوطنين على قرية برقة شرق رام الله الليلة الماضية، واستشهاد الشاب قصي معطان برصاص مستوطن.
 

#جنين #قمع مسيرة #أجهزة أمن السلطة #عملية تل أبيب

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