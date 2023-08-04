هذا ما طلبه مدرب النصر قبل بداية الدوري السعودي

كشف البرتغالي لويس كاسترو مدرب نادي النصر عن حاجته للاعبين جديدين، من أجل تعزيز تشكيلته عشية انطلاق الدوري السعودي في كرة القدم الزاخر بالنجوم الدوليين.

وكان النصر ضمّ في كانون الثاني/يناير الماضي البرتغالي كريستيانو رونالدو، افضل لاعب في العالم خمس مرات، في صفقة خيالية.

عزّز صفوفه الصيف الحالي من خلال التعاقد مع المهاجم السنغالي ساديو مانيه من بايرن ميونيخ الألماني، لاعب الوسط الدفاعي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر الإيطالي وصيف بطل أوروبا، لاعب الوسط العاجي سيكو فوفانا من لنس وصيف بطل فرنسا والظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس.

لكن كاسترو (61 عاماً)، قال بعد تأهل فريقه الخميس إلى ربع نهائي بطولة الأندية العربية على حساب الزمالك المصري بتعادلهما 1-1 "نتمنى إضافة لاعبَين اثنين إلى التشكيلة قبل انطلاق الدوري. ليس لأنه ليس لدينا ثقة باللاعبين الحاليين، بل لأننا مطالبون برفع مستوى الفريق".

تابع مدرب بوتافوغو السابق في تصريحات تلفزيونية "نرغب بتقديم موسم جميل مليء بالانتصارات والانجازات. لا يمكنك أن تتوّج إذا لم تكن تشكيلتك قوية".

وكان النصر حلّ وصيفاً للاتحاد في الدوري السعودي الموسم الماضي، بعد أن تصدر الترتيب لفترة.

المصدر / فلسطين اونلاين