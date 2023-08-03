مؤسسات حقوقية تدعو لمحاسبة المعتدين على طالبات جامعة الخليل ووقف التدخل الأمني

أدانت مؤسسات حقوقية اليوم الخميس الاعتداءات أمام جامعة الخليل والتي طالت عددا من الصحفيين وطالبات الكتلة الإسلامية خلال وقفة احتجاجية أمام الجامعة.

وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" في بيان، إن الأحداث التي وقعت في جامعة الخليل وأمام حرمها مؤسفة.

وطالبت إدارة الجامعة والجهات المختصة بتشكيل لجنة تحقيق، ومحاسبة كل من يثبت تورطه بالاعتداء على الطلاب والطالبات والصحفيين.

وأكدت أنها "تتابع مع إدارة الجامعة والجهات الرسمية منذ أمس من أجل فتح تحقيق جنائي وإداري في الاعتداءات التي جرت على الطالبات والصحفيين، وإجراء محاسبة جدية وضمان وضع سياسات من شأنها عدم تكرار مثل هذه الأحداث المؤسفة وتحييد العناصر الأمنية في أية خلافات بين الطلاب".

كما دانت مجموعة "محامون من أجل العدالة" الاعتداء، وحملت الأجهزة الامنية المسؤولية عن استمرار تدهور الحالة الحقوقية نتيجة عدم اتخاذ أي اجراءات قانونية تضمن احترام وسيادة القانون بوقت تشن اعتقالات عشوائية تجاوزت منذ بداية العام سقف ٣٠٠ حالة اعتقال بينهم عشرات الطلبة الجامعيين دون مبرر قانوني أو مشروع.

واعتبرت الاعتداء الذي وقع على الصحفيين أثناء قيامهم بواجبهم خطوة باتجاه تطبيع القمع وتشويه الحقائق رغم أن القانون يكفل حرية العمل الصحفي ويجرم أي اعتداء عليه، وتؤكد على خطورة عدم المحاسبة التي تؤثر سلباً على النسيج الاجتماعي.

ودعت المجموعة النائب العام ووزارة الداخلية برام الله لاتخاذ خطوات عملية تضمن محاسبة المعتدين ووقف التدخل الأمني في الجامعات.

وطالبت بالإفراج الفوري عن كافة الطلبة المعتقلين والمحتجزين لدى الاجهزة الامنية على خلفية نشاطهم النقابي داخل الجامعات.

المصدر / فلسطين أون لاين