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الحركة النسائية تفتتح ملتقى عبق الشبابي

02 اغسطس 2023 . الساعة 13:43 بتوقيت القدس
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الحركة النسائية تفتتح ملتقى عبق الشبابي

افتتحت الحركة النسائية الإسلامية حماس، الملتقى الشبابي بعنوان "عبق"، لتطوير الكادر الشبابي، وإكسابه المعارف والمهارات الحياتية والإدارية التي تؤهله لفهم الواقع وإدارته في ضوء المنظومة الدينية والقيمية والأخلاقية، وذلك لخريجات الجامعات في جنوب غزة.

وأكدت المختصة في التدريب القيادي سحر البرعصي على أهمية تحديد الجيل الشاب لاهتماماته انطلاقاً من مقولة "قل لي ما هي اهتماماتك، أخبرك من أنت"، مشيرة إلى أن وقت الفراغ هو القاتل الأساسي للوقت وللطموحات.

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فيما درَّبت الأخصائية النفسية حنان أبو غرقود المشاركات على كيفية التعريف بالذات، وتقديم المهارات الخاصة بهن بأفضل صورة ممكنة، للوصول إلى أقصى فاعلية في المجتمع.

من جانبه، لفت المدرب في مجال التنمية البشرية صابر أبو الكاس إلى أهمية معرفة وتطبيق مهارات الاتصال والتواصل، في ضوء اكتشاف الذات ومعرفة كينونات النفس.

وأشار إلى أهمية العمل مع الفريق وكيفية توزيع الأدوار بين القائد وأعضاء الفريق، بالإضافة إلى ممارسة المهارات بشكل تطبيقي وعملي خلال التدريب.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حركة حماس #الحركة النسائية #ملتقى عبق الشبابي

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