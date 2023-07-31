الضفة.. أجهزة السلطة تعتقل الصحفي سامي الساعي

اعتقلت أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، اليوم الإثنين، الصحفي والأسير المحرَّر سامي الساعي، من طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من مخابرات السلطة اعتقلت الساعي بعد مداهمة مقر عمله، مشيرة إلى أنه سبق وأن تعرَّض الساعي للاعتقال على يد جهاز الوقائي التابع للسلطة لمدَّة 23 يوماً على خلفية آرائه ومواقفه السياسية، وأفرج عنه بكفالة بقيمة 5000 دينار أردني.

ولفتت إلى أن الصحفي سامي الساعي (43 عامًا) من ضاحية "ارتاح" في طولكرم، اعتُقل عدَّة مرات لدى الأجهزة الأمنية، كما أنه أسير محرَّر اعتُقل لمدَّة تسعة أشهر على خلفية عمله الصحفي عام 2016، وهو أب لخمسة أطفال.

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وتواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، اعتقال نحو 40 مواطناً من الضفة الغربية على خلفية انتمائهم وآرائهم السياسية ومقاومتهم للاحتلال.

ومن الجدير بالذكر أن سجون السلطة تُغَيّب أكثر من 20 أسيراً محرَّراً، ومطارداً للاحتلال على خلفية نشاطهم السياسي، أو مشاركتهم في أعمال مقاومة بالضفة.

وتصدَّرت مدينة جنين عدد المعتقلين السياسيين، حيث يقبع 12 من أبنائها في سجون السلطة، ثم نابلس 10 معتقلين، والخليل 8 معتقلين.